Bắt kẻ mang 4 tiền án, tiền sự đập phá kính taxi ở trung tâm TP.HCM

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ (SN 1975, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.



Bắt người đàn ông mang 4 tiền án, tiền sự đập bể kính ô tô

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 19/9, anh Kiều Thái Phiên (SN 1988, quê Bình Định) là tài xế taxi dừng ô tô để trả khách trước căn nhà ở đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh.

Tứ diễn lại quá trình đập kính ô tô.

Lúc này, Nguyễn Viết Khôi (SN 1999, trú quận 1) vừa điều khiển xe máy vừa vác theo cây dù che nắng xảy ra va quẹt vào bên hông ô tô của anh Phiên.

Sau cú va chạm, anh Phiên xuống xe, yêu cầu Khôi bồi thường thiệt hại xe bị trầy. Do Khôi không đem theo tiền trong người nên nói với anh Phiên sẽ điện thoại cho cha mình là Tứ đem tiền đến.

Tang vật cơ quan chức năng thu được.

Một lúc sau, Tứ lái xe máy tới và xảy ra tranh cãi với tài xế taxi, được mọi người can ngăn nên anh Phiên lái ô tô rời đi.

Khi anh Phiên điều khiển xe đến trước số 189A Cống Quỳnh thì bị Tứ lái xe máy đuổi đến, chặn trước đầu ô tô, yêu cầu anh Phiên xuống xe.

Quan sát thấy đối tượng Tứ cầm theo cây kéo nên anh Phiên khóa cửa xe và ở bên trong. Tứ vào lề đường nhặt một cục đá bước qua phía bên trái trước cửa tài xế đập vào cửa kính chắn gió bên trái xe (bên tài xế) làm kính bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an quận 1 và Công an phường Nguyễn Cư Tinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc; đồng thời mời anh Phiên cùng Tứ về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, Nguyễn Văn Tứ từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải, chống người thi hành công vụ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Tứ có dấu hiệu của tội cố ý làm hư hỏng tài sản nên đã khởi tố, xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.