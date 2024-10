Người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân trước tòa nhà cao cấp ở Bình Thạnh

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ việc phát hiện 1 người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại tòa nhà cao cấp trên đường Điện Biên Phủ, phường 22.



Người đàn ông tử vong tại tòa nhà cao cấp ở Bình Thạnh

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDCC.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 5 ngày 16/8, anh Huỳnh Hữu Q, là bảo vệ khu đô thị cao cấp đang trực, thực hiện tuần tra, kiểm soát tại cửa ra vào của tòa nhà cao tầng.

Tại đây, anh Q tá hỏa khi phát hiện 1 người đàn ông mặc áo thun ngắn tay màu trắng, mặc quần dài màu đen, thân hình gầy ốm, khoảng 30 tuổi nằm bất động dưới mặt sân gần hồ nước của tòa nhà.

Sau đó, anh Q đã gọi điện báo Công an phường 22. Tiếp nhận tin báo, Công an phường 22 đã có mặt phối hợp với Công an quận Bình Thạnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an quận Bình Thạnh thông báo ai là thân nhân của nạn nói trên hoặc có người mất tích giống đặc điểm trên hãy liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận, số 18 Phan Đăng Lưu, phường 6 để làm việc theo quy định.