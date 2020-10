Đã bắt được đối tượng lừa tiền hỗ trợ "góa phụ Rào Trăng"

Ngày 24/10, một cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Phúc cùng tang vật tại cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phúc chính là nghi can đã lừa chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông). Chị Thảo là người có chồng bị tử nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 cách đây hơn 10 ngày tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo cán bộ này, cơ quan công an đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Phúc. Bước đầu đối tượng cũng thừa nhận đã có hành vi lừa tiền của chị Thảo. Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã gọi điện chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Thảo và muốn được giúp đỡ. Tuy nhiên việc chuyển tiền được thực hiện từ nước ngoài về nên đối tượng yêu cầu chị Thảo vào một website và thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền.

Chị Lê Thị Thu Thảo cùng con gái hơn hai tháng tuổi vừa bị mất chồng, mất cha.

Cũng theo cán bộ này, bước đầu đối tượng còn khai nhận, bằng thủ đoạn này Phúc đã lừa đảo của nhiều người với số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Như Dân Việt đã đưa tin, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thảo, nhiều người đã gửi tiền để giúp đỡ. Sáng 20/10, chị Thảo nhận được điện thoại từ số 0799871007 giới thiệu mình là Lê Thanh Nghị, sống tại Đà Nẵng. Người này gọi đến động viên chia sẻ, sau đó muốn xác nhận số điện thoại và tài khoản của chị Thảo.

Sau đó, người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do đối tượng chuyển để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó thì phát hiện số tiền trong tài khoản của mình bị mất 100 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin trình báo của chị Thảo, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để truy tìm đối tượng.

Đến sáng 24/10 đối tượng đã bị bắt giữ tại nơi cư trú. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...