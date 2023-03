Khu vực vườn trồng trái phép gần 2.000 cây thuốc phiện của đối tượng Má Thị Phính. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 23/3, qua công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác của Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Công an xã Trung Chải, Công an phường Sa Pả phát hiện tại vườn của bà Má Thị Phính (SN 1973), trú tại thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa) có trồng nhiều cây thuốc phiện.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ cây thuốc phiện trồng trái phép. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sa Pa đã phát hiện, thu giữ 1.876 cây thuốc phiện được Má Thị Phính trồng tại vườn rau của gia đình. Trong đó, có 187 cây đã có hoa và quả; số cây còn lại đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Sa Pa thu giữ thêm 3,87 gam nhựa thuốc phiện được đối tượng Má Thị Phính cất giấu trong nhà.

Đối tượng Má Thị Phính cùng tang vật vụ án. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Má Thị Phính về hành vi trồng cây thuốc phiện và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số cây thuốc phiện bị thu giữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tại cơ quan Công an, Má thị Phính khai nhận toàn bộ số cây thuốc phiện trên được đối tượng trồng trong vườn rau của gia đình nhằm bán kiếm lời.

Hiện, Phính đang bị tạm giữ hình sự tại nhà tạm giữ Công an thị xã Sa Pa để tiếp tục điều tra, rõ.