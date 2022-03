Như Dân Việt đưa tin, chiều 27/8/2020 có khoảng 20 người mặc quần áo công nhân mang theo hung khí xuất hiện tại khu vực thủy điện Nậm Sài (xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa) do Công ty Cổ phần công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư đe dọa người dân, rất may cán bộ và Công an xã có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Các hung khí nhóm người mặc quần áo công nhân mang theo gồm: 7 dao phóng lợn được làm bằng cách hàn nối một đoạn ống nước dài với dao mổ lợn, 2 mã tấu mà cũng là loại hung khí có tính sát thương cao.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện chính quyền thị xã Sa Pa do ông Trần Trọng Thông, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng đoàn xuống hiện trường, trực tiếp làm việc, các bên đã đi đến thống nhất: Phía doanh nghiệp thi công thủy điện Mây Hồ là Công ty TNHH Xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân và 2 thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng.

Người bị thương nhẹ mức 5 triệu đồng, người nặng nhất được bồi thường 90 triệu đồng.

Cụ thể, 17 trường hợp người dân bị thương do xô xát gây ra được bồi thường theo thỏa thuận với từng đối tượng, chia làm hai mức 5 triệu và 80 triệu đồng tùy mức độ nặng nhẹ; riêng 2 trường hợp được hỗ trợ 15 triệu và 90 triệu đồng do bị nặng hơn.

Ngoài ra, tập thể nhân dân 2 thôn đã xảy ra vụ xô xát với công nhân Công ty (gồm thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu xã Ngũ Chỉ Sơn) được hỗ trợ mỗi thôn 20 triệu đồng.