Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm cháu ngoại của bà chủ

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Tây Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thanh Trí (38 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2020, bà Trần T.T (ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thuê Trí lái ôtô tải chở hàng và lo việc ăn ở ngay tại nhà. Ảnh minh họa. Được bà T tin tưởng cho ở tại nhà để tiện lo công việc nhưng Trí có nhiều biểu hiện bất thường, trong đêm 12/1, bà T phát hiện Trí vào căn buồng cháu ngoại 11 tuổi giở trò đồi bại nên tri hô người dân xung quanh. Qua làm việc với cơ quan công an, Trần Thanh Trí thú nhận nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu ngoại bà T cho đến khi bị phát hiện. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.