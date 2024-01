"Bắt mạch, kê thuốc" tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng năm 2024

"Bắt mạch" tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng



Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương, xếp vị trí 13/14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Vũ, có nhiều nguyên nhân khiến kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý là do lĩnh vực công nghiệp và xây dựng giảm, lĩnh vực xây dựng tăng trưởng âm trong năm qua.

Ông Vũ cho rằng, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vì đơn hàng liên tục sụt giảm do sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao buộc các doanh nghiệp cần có thời gian, năng lực để thích nghi.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Đà xếp thứ 54/63 địa phương năm 2023. Ảnh: D.B



Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng, nhu cầu xây dựng nhà ở có xu hướng bão hòa, giá cả vật liệu tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng... dẫn đến giá trị sản xuất ngành này giảm sâu. Ngoài ra, tiến độ thi công các dự án chậm do các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ một cách triệt để, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của lĩnh vực xây dựng.

Cạnh đó, một trong những điểm nghẽn khiến kinh tế Đà Nẵng không tăng trưởng là việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt yêu cầu. Theo dự báo ước thực hiện, đến hết tháng 12 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 73% kế hoạch.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, để đạt được mức tăng trưởng như dự báo, Đà Nẵng vẫn cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, cần tạo sự đột phá và lấy lại đà tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng trong năm 2023 thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: D.B

Thành phố cần tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho những ngành đang trên đà giảm sâu như: chế biến gỗ, sản xuất kim loại đúc sẵn, sản xuất sản phẩm cao su và nhựa, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

"Đà Nẵng đang trên đường tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành lợi thế cạnh tranh cao. Khi tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như dịch vụ du lịch chất lượng cao, logistics, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao thì tốc độ tăng trưởng sẽ được cải thiện" ông Vũ nói thêm.

Kịch bản tăng trưởng 8 - 8,5%

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 thành phố còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, nhất là mức tăng trưởng GRDP thấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND TP cùng các cấp, ngành cần quyết tâm và chủ động hơn nữa, khắc phục khó khăn, hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Cụ thể, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2024 GRDP tăng từ 8 - 8,5%; thu ngân sách tăng từ 5 - 7% so với ước đạt của năm 2023. Đặc biệt, TP.Đà Nẵng xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ AI phát triển... nhằm tạo nền tảng cho sự bứt phá trong thời gian đến.

Đây cũng chính những chỉ tiêu được UBND TP.Đà Nẵng đưa ra trong kịch bản 1, với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước khởi sắc, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa. Đồng thời, dự báo các nền kinh tế được phục hồi, nhu cầu và sức mua của thị trường thế giới tăng trưởng trở lại; các chuỗi cung ứng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được phục hồi tốt hơn.

Theo kịch bản này, thị trường bất động sản phục hồi, thị trường khách du lịch quốc tế khôi phục gần bằng năm 2019 (đạt trên 3 triệu lượt khách); doanh thu du lịch dự kiến tăng 85 - 90% so với năm 2019, dịch vụ vận tải tăng trưởng mạnh, phát huy tốt tiềm năng kinh tế số, chuyển đổi số.

TP.Đà Nẵng sẽ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 và triển khai đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động khai thác cụm công nghiệp Cẩm Lệ; lựa chọn được các nhà đầu tư lớn vào đầu tư các dự án tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân, khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế, dự án cảng Liên Chiểu (phần đầu tư tư). Công viên Phần mềm số 2 cũng sẽ được đưa vào hoạt động, thu hút các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin, công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Công viên Phần mềm số 2 hiện đang bỏ không. Ảnh: D.B

TP.Đà Nẵng đang và sẽ tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, TP còn được Trung ương hỗ trợ trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo các kết luận thanh tra, bản án với nhiều dự án được tháo gỡ ngay và triển khai thực hiện. Các cơ chế chính sách đặc thù mới hiệu quả, một số chính sách ban hành được phát huy hiệu quả từ quý 3/2024.

Với kịch bản 2, TP.Đà Nẵng dự báo năm 2024 khu vực dịch vụ tăng trưởng khoảng 8,5 - 9%, tập trung vào từng ngành.

Cụ thể, cơ sở lưu trú phục vụ phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với năm 2023, bằng 105% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành phấn đấu hơn 16.600 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2023, bằng 192% so với năm 2019. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8 - 9% so với năm 2023; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5 - 6%; doanh thu vận tải, kho bãi tăng khoảng 10% so với năm 2023; doanh thu thông tin - truyền thông tăng 8 - 9% so với năm 2023…