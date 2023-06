Bật mí về các đơn vị UAV tinh nhuệ của Ukraine chuyên đánh bom quân Nga ban đêm

Các cuộc tập kích vào ban đêm

Cuộc xung đột ở Ukraine hiện phụ thuộc rất nhiều vào các máy bay không người lái. Ảnh BBC

Màn hình nhỏ trên điều khiển từ xa của người lính Ukraine, nguồn sáng duy nhất được phép bật lên, chiếu sáng đôi mắt anh trong khi chiếc máy bay không người lái của người lính Ukraine cách xa hàng km, chỉ còn cách giây phút thả quả thuốc nổ nặng 16kg vào một vị trí của quân Nga.

“Khoảnh khắc này chúng tôi gọi là "từ Ukraine với tình yêu", một sĩ quan cấp cao - cấp trên của người lính Ukraine tuyên bố.

Các cuộc tấn công bí mật vào ban đêm như vậy đang được thực hiện bởi một đơn vị ưu tú bao gồm các thành phần từ Cơ quan An ninh Ukraine - thường được gọi là SBU - và Cảnh sát Tuần tra của đất nước.

Chiến dịch được bật đèn xanh sau khi quân đội Ukraine báo cáo về sự hiện diện của một bãi phóng từ đó lực lượng Nga đang bắn tên lửa Kornet, tên lửa dùng để chống lại xe tăng, về phía quân đội của họ.

“Chúng tôi biết mục tiêu này tương đối gần đây, nó được phát hiện theo đúng nghĩa đen vào ngày hôm nay", một sĩ quan cấp cao của SBU, người có biệt hiệu là Bankir giải thích.

Vào ban ngày, đơn vị máy bay không người lái đã dành hàng giờ để tìm kiếm các địa điểm có thể phóng UAV vào ban đêm để thực hiện các nhiệm vụ của họ, cũng như tìm ra tọa độ chính xác của mục tiêu.

Quá trình chuẩn bị toàn diện bao gồm việc phóng các máy bay không người lái giám sát khác nhau tới các vị trí của Nga, nhưng cũng dựa vào thông tin tình báo bổ sung từ các đơn vị khác của Ukraine cho đến khi họ có bức tranh hoàn chỉnh về mục tiêu.

“Tình báo đã tiết lộ vị trí khai hỏa của kẻ thù được sử dụng để phá hủy các thiết bị của lực lượng phòng vệ Ukraine. Nó sẽ bị phá hủy ngày hôm nay", vị sĩ quan Ukraine nói thêm.

Trước khi phóng UAV, các quân nhân Ukraine lái xe trong bóng tối hoàn toàn, tắt đèn pha và sử dụng kính nhìn ban đêm để nhìn đường và đến địa điểm phóng được chỉ định.

Họ che giấu phương tiện của mình và đi bộ vài trăm mét, trong khi lực lượng Ukraine và Nga bắn nhau bằng pháo binh.

“Đi, đi, đi”, một người lính giục.

Tất cả các bước đi đều được dàn dựng cẩn thận để che giấu dấu vết của họ và đảm bảo vị trí của họ không bị giám sát và phát hiện bởi pháo binh của Nga, trong khi họ thực hiện cuộc tấn công của mình.

“Bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị xong, quả bom đã sẵn sàng và chúng tôi sẵn sàng hành động”, vị sĩ quan Ukraine cho hay.



Vì sao Ukraine thích tấn công vào ban đêm?

Đơn vị Ukraine tận dụng khả năng nhìn đêm tốt hơn để nhắm vào lực lượng Nga vào ban đêm. Ảnh CNN

“Vì sao cuộc tấn công lại xảy ra vào ban đêm? Rõ như ban ngày. Thiết bị (phương Tây) có quang học ban đêm tuyệt vời", blogger quân sự Nga Vladimir Sladkov phân tích lý do Ukraine thường tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm vào các vị trí của Nga trên kênh Telegram của mình.



Người đứng đầu chính quyền dân sự-quân sự Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, Vladimir Rogov, cũng có quan điểm tương tự.

“Có một số lý do (tại sao Ukraine tấn công vào ban đêm). Đầu tiên là làm giảm hiệu quả của lực lượng hàng không của chúng tôi; thứ hai là để tránh tổn thất do các đòn tấn công chính xác của đại đội máy bay không người lái tự sát xung kích của sư đoàn 42 của chúng tôi; ba là tận dụng tối đa lợi thế của việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ do phương Tây cung cấp", ông Rogov đăng trên Telegram của mình.

Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Ukraine công nghệ nhìn ban đêm ít nhất là từ năm 2018, công nghệ này thường không có sẵn cho hầu hết các binh sĩ Nga thông thường.

Các phương tiện bọc thép được tặng gần đây - chẳng hạn như xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley - cũng có khả năng nhìn ban đêm tiên tiến, trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn so với những thiết bị cũ của Liên Xô vẫn được sử dụng bởi lực lượng Nga.

Ngay sau khi mục tiêu bị bắn trúng, trọng tâm của các sĩ quan Ukraine chuyển sang việc đưa máy bay không người lái quay trở lại căn cứ, sử dụng lộ trình đã vạch ra trước đó, với hy vọng tránh được hệ thống phòng không.



“Nó đang quay trở lại. Nó đang di chuyển với tốc độ 14 mét trên giây", một phi công Ukraine nói.

Vài phút sau chiếc UAV cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. “Tôi muốn hút thuốc", người phi công Ukraine nói khi thở phào nhẹ nhõm.