Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ Trịnh Thị Huệ (SN 1982) ở phố Lê Hoàn, thị trấn huyện Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.



Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, mặc dù đang là cán bộ viên chức nhưng Trịnh Thị Huệ đã mang nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp tại một số hộ dân trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc để vay tiền. Khi đến hạn trả nợ, do không có tiền trả nên Huệ đã dùng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm thủ tục gạt nợ và bị người dân phát hiện, tố giác đến cơ quan công an.

Đối tượng Trịnh Thị Huệ và sổ đỏ giả thu được. Ảnh: CATH.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã khẩn trương vào cuộc và tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và đã bắt giữ đối tượng Trịnh Thị Huệ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Huệ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Công an huyện Ngọc Lặc đã tạm giữ 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Trịnh Thị Huệ đã làm giả và đem đi thế chấp để vay tiền.

Tại cơ quan công an, Trịnh Thị Huệ khai nhận: Do cần tiền để trả nợ nên từ cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Huệ đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ và làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình. Sau đó, trực tiếp mang số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà một số người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc để vay với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá, tiếp tục điều tra làm rõ.