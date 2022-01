Bất ngờ bé trai sinh thường nặng 5,2kg

Chị Nhanh và con trai mới sinh. Ảnh: BVCC

Thai phụ Trương Thị Nhanh (sinh năm 1984, tạm trú tại quận Tân Phú), nhập viện ngày 2/1 trong tình trạng chuyển dạ. Trước đó thai phụ khám thai ở phòng khám tư, đã được chẩn đoán thai lớn khoảng ngoài 3kg.



Hộ sinh Vũ Ngọc Vân, người đỡ sinh cho biết, do thai khoẻ mạnh, mẹ đủ sức khoẻ vượt cạn nên thai phụ được chỉ định sinh thường. "Kết quả thăm khám cho thấy em bé to nên chúng tôi đã chuẩn bị dự phòng các tình huống thai nhi bị kẹt vai, sản phụ bị băng huyết. Chính vì thế êkip ca sinh này gồm bác sĩ có kinh nghiệm và cả các bác sĩ nhi. May mắn, lúc 2h30 ngày 3/1, chỉ trong 10 phút sau khi lên bàn sinh và được hướng dẫn cách rặn sinh, sản phụ đã sinh thành công", hộ sinh Vân chia sẻ.

Bé trai nặng 5,2kg chào đời trong tình trạng không bị tổn thương vai, mẹ cũng không bị tổn thương tầng sinh môn hay băng huyết. Bé được cho thử đường huyết và áp dụng phương pháp da kề da với mẹ.

Cả hai mẹ con khoẻ mạnh sau 2 ngày vượt cạn, chị Nhanh cho biết khi mang thai chị lên cân khá nhiều (hơn 25 kg). "Trong lần khám thai cuối, bác sĩ phòng khám tư nhân cảnh báo con tôi lớn nên cho chế độ ăn kiêng. Tôi cứ tưởng cháu khoảng hơn 3kg nào ngờ cháu nặng 5,2kg", người mẹ chia sẻ.

Cũng theo chị Nhanh, hai con đầu của chị chỉ nặng mỗi bé 3,2kg. Khi có thai lần này chị ăn uống bình thường. BSCK2 Lý Thanh Xuân, phó khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương cho hay đây là trường hợp sinh qua ngã tự nhiên với con to hiếm gặp.

Bé nặng 5,2kg, chào đời bằng phương pháp sinh thường. Ảnh: BVCC

Lý giải tình trạng thai to, bác sĩ Xuân cho rằng nguyên nhân có thể do trước sinh mẹ mắc tiểu đường hay nội tiết rối loạn gây rối loạn chuyển hoá. Những bào thai quá to dễ dẫn đến khi sinh kẹt vai con, mẹ tổn thương tầng sinh môn. Một số trường hợp con quá to, buộc phải sinh mổ.

Sau sinh em bé lớn cân dễ hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, đái tháo đường, hạ canxi huyết nên thường được theo dõi ở khoa Nhi. Bác sĩ Xuân khuyến cáo, trong thai kỳ cần theo dõi đường huyết để nếu rối loạn chuyển hoá thì bác sĩ sẽ tư vấn dinh dưỡng hoặc có thể sử dụng thuốc. Với các mẹ đái tháo đường thai kỳ sau sinh cũng cần khám kiểm tra đường huyết để sớm điều trị.