Bất ngờ khi độc tố botulinum trong pate Minh Chay được sử dụng trong thẩm mỹ

Trước và sau điều trị xóa nhăn đuôi mắt bằng botulinum tại Khoa Thẩm mỹ da – Bệnh viện Da Liễu TP.HCM. Ảnh minh họa.

ThS. BS Trần Nguyên Ánh Tú – Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, hơn 30 năm qua, botulinum được ứng dụng trong y học giúp điều trị một số bệnh lý về mắt, nội thần kinh, niệu khoa, da liễu… Để trở thành thuốc, botulinum phải được phân lập, tinh chế và cố định với quy trình rất nghiêm ngặt.



Đặc biệt, năm 2002, botulinum lần đầu tiên được chính thức sử dụng trong xóa nếp nhăn vùng mặt. Kể từ đó, tiêm botulinum trở thành kỹ thuật được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trong ngành thẩm mỹ trên thế giới nhờ tính an toàn, hiệu quả, dễ thực hiện và chi phí hợp lý. Tại Việt Nam, botulinum cũng được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong thẩm mỹ và một số chuyên ngành khác từ nhiều năm qua.

BS Ánh Tú giải thích: "Thực phẩm nhiễm khuẩn chứa botulinum (0,004μg/kg cân nặng) có thể gây ngộ độc, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, kỹ thuật tiêm botulinum trong thẩm mỹ lại rất an toàn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khác với tác hại khi tiếp xúc botulinum lượng lớn qua đường tiêu hóa gây ngộ độc toàn thân, các chỉ định trong thẩm mỹ sử dụng đường tiêm tại chỗ với liều lượng rất thấp, do đó hầu như chỉ tác động đến lớp cơ và các tuyến tại chỗ, không ảnh hưởng toàn thân. Hơn nữa, khoảng an toàn của botulinum sử dụng trong thẩm mỹ khá cao, liều tiêm thường không vượt quá 1/30 liều gây ngộ độc".

Botulinum rất có hiệu quả trong thẩm mỹ như làm giảm nếp nhăn giữa 2 cung mày, nếp nhăn đuôi mắt, nếp nhăn vùng trán, điều trị tăng tiết mồ hôi, trẻ hóa làn da, làm thon gọn khuôn mặt… Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng botulinum thường mang tính tạm thời, sẽ phục hồi sau vài tuần đến vài tháng. Nguyên nhân tai biến chủ yếu do người thực hiện chưa được huấn luyện bài bản, không nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mặt.