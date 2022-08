Bất ngờ lực lượng đặc nhiệm phương Tây đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine

Các chiến binh Ukraine đang được huấn luyện sử dụng vũ khí phương Tây. Ảnh: Getty

Các tân binh Ukraine chiến đấu ở Donbass đang trải qua các khóa đào tạo tập trung kéo dài 10 ngày do một nhóm cựu quân nhân phương Tây tự xưng là Mozart Group dẫn đầu, The Guardian đưa tin hôm 5/8.

Các thành viên trong nhóm nói với tờ báo này rằng kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu của các tân binh Ukraine còn thiếu đến mức vũ khí do phương Tây cung cấp phần lớn sẽ trở nên lãng phí.

Nhóm huấn luyện được thành lập bởi Andy Milburn, một đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, người đã phục vụ trong quân đội Mỹ trong 31 năm, và theo The Guardian hầu hết được tài trợ bởi "các nhà tài trợ tư nhân của Mỹ". Nhóm này cũng bao gồm các cựu binh quân đội phương Tây được "kiểm tra cẩn thận" khác từ Mỹ, Anh, Ireland và nhiều nơi khác.

Mozart Group cung cấp các khóa học chuyên sâu cho binh sĩ Ukraine kéo dài từ năm đến mười ngày, theo The Guardian. Các khóa học liên quan đến "xử lý vũ khí cơ bản, thiện xạ, hỏa lực cơ động và chiến thuật chiến trường", tờ báo cho biết thêm rằng loại hình đào tạo này thường sẽ mất sáu tháng.

Các giảng viên dường như mang lại cho binh sĩ Ukraine một sự thúc đẩy đáng kể. "Chỉ một trong số 40 người này có thể sử dụng vũ khí của mình trước khi khóa huấn luyện bắt đầu", Milburn nói. Căn chỉnh các điểm ngắm sao cho người ta có thể ngắm bắn chính xác và được coi là một trong những điều cơ bản của huấn luyện quân sự.

Theo nhóm này, vũ khí mà Washington và các đồng minh cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vào tháng 2 đã không được sử dụng đúng cách do phía Ukraine thiếu kinh nghiệm.

Các hệ thống tên lửa chống tăng xách tay Javelin do Mỹ sản xuất trị giá 178.000 USD đã bị "sử dụng sai mục đích" hoặc "dư thừa", The Guardian dẫn lời Alex, người tuyên bố đã được đào tạo chuyên môn về sử dụng Javelins và hệ thống tên lửa NLAW do Anh sản xuất. Ông cho biết: "Họ không được đào tạo sử dụng loại vũ khí này".

Kể từ khi Ukraine bắt đầu xung đột quân sự với Nga vào tháng 2, phương Tây đã cung cấp cho Kiev các hệ thống chống tăng và phòng không di động, cũng như các loại vũ khí hạng nặng như pháo tự hành PzH 2000 của Đức cùng nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Vào tháng 7, các hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng sự đa dạng của các loại vũ khí đang tạo ra vấn đề cho quân đội Ukraine do hệ thống hậu cần, huấn luyện và bảo trì của họ chưa thể bắt kịp.