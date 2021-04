Bất ngờ MC đọc nhầm tên Hoa hậu ngừng dẫn dắt cuộc thi Miss Universe

Thông qua trang fanpage chính thức, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đã đưa ra thông báo mới gây chú ý. Theo đó, MC Steve Harvey sẽ không còn đồng hành cùng Miss Universe như mọi năm. Thay vào đó, Mario Lopez và Olivia Culpo sẽ thay ông cầm trịch chương trình này.

MC Steve Harvey sẽ không dẫn dắt Miss Universe năm nay.

Sự thay đổi người dẫn dắt cuộc thi Miss Universe năm nay khiến nhiều người bất ngờ. Bởi, Steve Harvey là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp nhiều năm qua. Khán giả quốc tế để lại những bình luận ngay bên dưới thông báo của BTC Miss Universe: "Cảm ơn Steve Harvey đã dẫn dắt các mùa giải của Miss Universe thật tuyệt vời", "Steve Harvey đã làm rất tốt vai trò của mình. Thật tiếc vì không được gặp lại trong mùa giải mới của Miss Universe", "Tôi sẽ nhớ cách mà Steve Harvey gọi tên đại diện mỗi quốc gia, có niềm tự hào. Anh ấy đang làm cho chương trình trở nên thú vị hơn với nhiều sự hồi hộp. Yêu em Steve" …

Trước sự tiếc nuối của công chúng, MC Steve Harvey nhắn nhủ: "I'll miss you guys, but I'll see you for the 70". (Tạm dịch: Tôi sẽ rất nhớ các bạn nhưng tôi sẽ gặp lại các bạn vào mùa giải thứ 70).

Nam MC nhắn nhủ tới người hâm mộ cuộc thi Miss Universe.

Trước khi trao lại vai trò dẫn dắt Miss Universe cho Mario Lopez và Olivia Culpo, MC Steve Harvey từng gắn bó với cuộc thi từ năm 2015 – 2019. Năm 2015, MC Steve Harvey khiến dư luận quốc tế "dậy sóng" vì sự cố "có 1-0-2" trong lịch sử Miss Universe. Nam MC đọc nhầm tên người đẹp giành được danh hiệu cao nhất.

Sự cố này gây tổn thương cho người đẹp Colombia và khiến khán giả bất bình. Mặc dù những năm sau đó, MC Steve Harvey luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng scandal năm 2015 trên sân khấu Miss Universe khiến ông bị ám ảnh.

Mario Lopez và Olivia Culpo sẽ thay MC Steve Harvey "cầm trịch" chương trình.

Oliva Culpo là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng Hollywood. Cô từng đăng quang Miss Universe 2012. Mario Lopez được biết đến là một diễn viên, người dẫn chương trình tài năng. Anh từng dẫn dắt Miss Universe 2007.