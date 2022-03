Bất ngờ những tỷ phú người Nga sở hữu khối tài sản "khủng" ở thành phố New York

Roman Abramovich

Abramovich đã chuyển khối tài sản trị giá hơn 92 triệu USD ở thành phố New York cho vợ cũ Dasha Zhukova vào năm 2017. Ảnh: Getty

Giá trị tài sản ròng ước tính: 13,8 tỷ USD

Tỷ phú Roman Abramovich sở hữu hai du thuyền và câu lạc bộ bóng đá Chelsea ở Anh. Ngay trước khi visa hết hạn vào năm 2018, Abramovich đã chuyển nhượng khối bất động sản trị giá 92,3 triệu USD cho vợ cũ, Dasha Zhukova, người là thành viên hội đồng quản trị của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan - một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, và của Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Shed đều đặt tại New York.

Zhukova hiện đã kết hôn với Stavros Niarchos, cũng là một nhà phát triển bất động sản ở New York. Cô hiện đang xây dựng "Ray Harlem", một tòa nhà mới xây cao 21 tầng với 222 căn hộ. Đây cũng là nơi tọa lạc của Nhà hát Da màu Quốc gia, tại 2033 Đại lộ số 5, phố 125th. Ngoài ra, cô còn là người sáng lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Moscow, Tạp chí Garage và nền tảng kỹ thuật số Artsy.

Những tài sản liên quan đến Abramovich ở New York bao gồm nhiều toà nhà, trong đó có các toà nhà 9, 11, 13 đường East 75th St. trị giá 74 triệu USD.

Oleg Deripaska

Nhà tài phiệt người Nga Oleg Deripaska đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: Getty

Giá trị tài sản ròng ước tính: 4,1 tỷ USD

Oleg Deripaska nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, ông bị cấm nhập cảnh vào nước này. Deripaska khởi đầu với công việc làm nhà môi giới kim loại, buôn bán nhôm.

Mỹ đã đóng băng tài sản của ông. Mặc dù vậy, các công ty của ông đã được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi ông giảm quyền sở hữu xuống dưới 50%. Các đối tác của ông bao gồm Abramovich và Len Blavatnik.

Năm 2000, Deripaska thành lập Rusal - công ty hợp tác giữa Sibirsky Aluminium và Abramovich's Millhouse Capital. Đến năm 2007, Rusal hợp nhất với Tập đoàn SUAL, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Viktor Vekselberg và Len Blavatnik.

Những tài sản liên quan đến Oleg Deripaska ở New York có toà nhà 11 E. 64th St. (được mua với giá 42,5 triệu đô la vào năm 2008). Đây là ngôi nhà cũ của vợ chồng nhà kinh doanh nghệ thuật Alec Wildenstein và Jocelyn Wildenstein. Toà nhà 12 Gay St (4,5 triệu đô la) của ông từng bị FBI đột kích vào tháng 10/2021. Quyền sở hữu hai bất động sản trên đã được chuyển cho người thân của Deripaska.

Len Blavatnik

Len Blavatnik, sinh ra ở Ukraine, là một trong những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Getty

Giá trị tài sản ròng ước tính: 34,2 tỷ USD

Blavatnik không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Du thuyền của Len Blavatnik được đặt theo nơi sinh của ông, Odessa, ở Ukraine. Đây là một trong những người giàu nhất thế giới - được cho là giàu nhất ở Anh. Ông cũng có quốc tịch ở nước này và được phong tước hiệp sĩ từ Nữ hoàng. Blavatnik là ông trùm kim loại và năng lượng, đồng sở hữu Warner Music. Ông còn có quốc tịch Mỹ. Ông từng quyên góp cho Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Viện Hudson, Đại học Harvard, Yale và Oxford,...

Blavatnik phất lên sau khi mua lại các công ty và tài nguyên thiên nhiên của nhà nước Xô Viết cũ khi đế chế Liên Xô sụp đổ. Tập đoàn của ông hiện mở rộng sang bất động sản, phim ảnh, âm nhạc, công nghệ sinh học và khách sạn trên khắp thế giới. Vào năm 2013, chính phủ Nga đã trả cho Blavatnik 7,5 tỷ USD cho cổ phần của ông trong TNK-BP, một công ty dầu khí của Nga.

Những tài sản liên quan đến Len Blavatnik ở New York:

* 2 E. 63rd St., một ngôi nhà rộng 23m, nguyên là Viện Hàn lâm Khoa học New York, mua năm 2005, trị giá 31,25 triệu USD. Sau khi mua tòa nhà Học viện Khoa học New York, Blavatnik đã thành lập Giải thưởng Blavatnik dành cho các nhà khoa học trẻ, bắt đầu vào năm 2007 và được quản lý bởi Học viện Khoa học New York.

* 15 E. 64th St., mua 51 triệu USD vào năm 2007. Người bán là doanh nhân nổi tiếng Edgar Bronfman. Sau khi mua căn nhà của Bronfman, Blavatnik đã mua lại công ty Warner Music với giá 3,3 tỷ USD.

Alexei Kuzmichev

Alexey Kuzmichev là người đồng sáng lập Ngân hàng Alfa. Ảnh: Reuters

Giá trị tài sản ròng ước tính: 5,8 tỷ USD

Không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Kuzmichev là người đồng sáng lập Ngân hàng Alfa, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga và là ngân hàng lớn thứ tư ở nước này. Song Alfa nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và EU.

Kuzmichev cũng đồng kiểm soát Alfa Group và LetterOne - công ty trong lĩnh vực viễn thông ngân hàng và tài nguyên thiên nhiên - cùng với các nhà tài phiệt Mikhail Fridman và German Khan. Bộ ba đã là đối tác từ năm 1989. Họ là một phần của tập đoàn dầu khí TNK-BP với Blavatnik và Vekselberg.

Những tài sản liên quan đến Alexei Kuzmichev ở New York:

* 33 E. 74th St: Năm 2016, ông đã trả 42 triệu USD cho bốn tầng đầu tiên của biệt thự 7 tầng, cộng với 15,5 triệu USD cho một căn ba phòng ngủ trong một tòa nhà khác. Sau đó, ông đã lên kế hoạch kết hợp chúng.

Eugene Shvidler

Tỷ phú Eugene Shvidler (phải) có mối quan hệ thân thiết với Abramovich. Ảnh: Getty

Giá trị tài sản ròng ước tính: 1,7 tỷ USD

Shvidler không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Ông trùm dầu mỏ này là bạn thời thơ ấu và là đối tác của Roman Abramovich; Shvidler cũng là chủ tịch của Abramovich's Millhouse và Highland Gold Mining.

Những tài sản liên quan đến Eugene Shvidler ở New York có căn nhà 785 Đại lộ số 5, Apt 17AB: Vào tháng 5 năm 2018, Shvidler đã mua căn hộ hai mặt tiền từ David Geffen với giá 24,5 triệu USD.

Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev được cho là có mối quan hệ rất tốt với các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga. Ảnh: Getty

Giá trị tài sản ròng ước tính: 6,7 tỷ USD

Không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Rybololev là một nhà tài phiệt về lĩnh vực phân bón và là chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Monaco. Nhà hoạt động chính trị người Nga IIlya Zaslavsky, người đã viết nhiều về các nhà tài phiệt cho biết: "Ông ấy kiếm được khối tài sản khổng lồ phần lớn nhờ vào mối quan hệ với các nhà lãnh đạo cấp cao".

Năm 2008, Rybololev đã trả 95 triệu USD cho biệt thự Palm Beach của Donald Trump ở 515 N. Country Road - nhiều hơn 13 triệu USD so với giá bán nhà đắt nhất từng có ở Palm Beach vào thời điểm đó. Được biết, ông Trump chỉ trả 41 triệu USD khi mua ngôi nhà vào năm 2004.

Rybololev cũng sở hữu một nhà máy sản xuất pin ở Bắc Carolina: Nhà máy đã đổi tên từ "Alevo" thành "Innolith" sau khi được bán và cải tổ sau phá sản. Nhà máy giúp cung cấp năng lượng cho mạng lưới điện của Mỹ.

Những tài sản liên quan đến Dmitry Rybolovlev ở New York có căn nhà 15 Central Park West: Rybololev đã trả 88 triệu USD cho một căn hộ áp mái thuộc sở hữu của cựu thành viên đứng đầu Citigroup Sanford Weill. Người phát ngôn của ông cho biết ông mua ngôi nhà cho con gái của mình nhằm mục đích ủy thác.