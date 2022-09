Bắt nguyên Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ngày 17/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ) và ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương.