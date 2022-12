Bắt nhóm "cẩu tặc" lái ô tô đi trộm chó trong khu dân cư

Thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết, sau thời gian theo dõi, khoảng 3 giờ sáng 24/12, lực lượng công an đã bắt được một nhóm 3 đối tượng có hành vi trộm chó và tiêu thụ chó với số lượng rất lớn ở khu phố 13, phường Phú Thủy. Ngay sau đó, Công an TP.Phan Thiết đã tạm giữ 1 xe ô tô, 2 xe máy và hơn 20 con chó.

Những con chó bị nhóm "cẩu tặc" bắt trộm của người dân đang được Công an TP.Phan Thiết tạm giữ. Ảnh: NL

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã sử dụng ô tô tải chở những "chú cún" trộm được đưa đi tiêu thụ.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP.Phan Thiết đề nghị ai là bị hại vui lòng đến Đội Cảnh sát hình sự, số 28 đường Nguyễn Hội, TP.Phan Thiết; hoặc liên hệ số điện thoại 02523822244 để trình báo.