Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà tại Bình Thuận. Nguồn: Zingnews

Sáng 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do L.T.Đ. (SN 1975, ngụ TP Phan Thiết) làm chủ và đã hoạt động trong thời gian dài với 2 bồ gà.

Lợi dụng địa thế căn nhà nằm trong hẻm sâu và tường cao 5 m, cổng sắt đóng kín để những người đánh bạc tổ chức và sát phạt nhau qua hình thức đá gà.

Qua thời gian dài theo dõi, các trinh sát Phòng CSHS đã lên phương án triệt phá và bố trí lực lượng vây bắt nhằm tóm gọn những người đánh bạc. Các trinh sát đã vượt tường rào cao, mở cánh cổng sắt ập vào bắt quả tang nhiều người đang say sưa sát phạt.



Khi thấy công an, một số người đã leo mái nhà, nhảy qua tường hòng bỏ chạy, nhưng lực lượng được bố trí siết chặt các hướng nên đều bị bắt giữ. Khoảng 70 người bị bắt giữ cùng tang vật gần 40 con gà, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và xe máy của người đánh bạc.

Định vượt xe tải, tài xế thót tim bởi ô tô con lao thẳng đến. Nguồn: Tiền Phong

Tình huống thót tim dưới đây vừa xảy ra vào khoảng 15 giờ 54 phút ngày 4/12 trên đường tỉnh 490C, đoạn qua xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Trong đoạn video trên, xe ô tô taxi gắn camera hành trình đã may mắn thoát được tình huống đối đầu với chiếc ô tô con nhờ đi sau chiếc xe tải chở cây.



Chỉ trong tích tắc, khi tài xế vừa bật xi nhan định vượt xe tải thì cũng là lúc chiếc ô tô con đã lao thẳng vào làn đường xe tải, đâm mạnh vào thùng xe.

Theo chia sẻ của tài xế taxi, thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang di chuyển với tốc độ khoảng hơn 30 km/h nên vẫn xử lý phanh kịp thời.

Với tình huống tai nạn trên, có thể thấy khoảng cách an toàn và tốc độ hợp lý với xe phía trước rất quan trọng khi xảy ra sự cố bất ngờ như gặp xe mất lái hoặc có người sang đường bất ngờ. Nếu muốn vượt ô tô phía trước, tài xế chỉ nên vượt khi quan sát phía trước trống trải với tầm nhìn xa.

Thót tim cụ ông không quan sát chạy sang đường khiến tài xế phanh gấp. Nguồn: Infonet

Mới đây, một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra giữa xe ô tô và người sang đường khiến cộng đồng mạng chú ý.

Theo camera trích xuất từ ô tô, sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/12 tại một con đường nhỏ ở vùng quê. Lúc này, chiếc xe ô tô đang di chuyển khá chậm. Nhận thấy có một cụ ông đứng bên đường, tài xế ô tô đã bấm còi báo hiệu. Thế nhưng, do bất cẩn, không quan sát nên cụ ông cứ thế băng qua đường khiến tài xế ô tô phải phanh gấp để tránh tai nạn. May mắn không ai bị thương và cụ ông đã nhanh chóng lùi lại phía bên đường.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều được phen thót tim trước tình huống nguy hiểm này.

2 tên trộm ngang nhiên "rinh" đồ trước cửa nhà dân gây phẫn nộ. Nguồn: Infonet

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên ngang nhiên trộm cắp tài sản trước cửa nhà dân khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo clip trích xuất từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào sáng 1/12. Tại một đoạn đường nhỏ vắng người qua lại, 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ xuất hiện, đi chầm chậm quan sát rồi thực hiện vụ trộm cắp.

Cả hai dừng xe trước cửa của một ngôi nhà, người ngồi sau xuống xe, tiến lại phía ngôi nhà và nhấc trộm chiếc cầu sắt dùng dắt xe vào nhà. Sau đó, người này nhanh chóng quay trở lại xe và tẩu thoát cùng đồng bọn của mình.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy đều "lắc đầu" ngán ngẩm và bức xúc trước hành vi trộm cắp ngang nhiên của 2 thanh niên này. Một số người cho rằng phải có chế tài xử lý nghiêm minh, cứng rắn với những trường hợp như trên.