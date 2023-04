Bắt nhóm đối tượng mang hung khí, la hét đòi "xử" người trong một công ty

Bắt giữ 4 đối tượng

Ngày 9/4, Công an phường An Bình, TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Trần Văn Loan (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa); Mai Thành Thịnh (25 tuổi, quê tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Tường Em (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tỏ (28 tuổi, cùng ngụ Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào khuya 8/4, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tuần tra trên địa bàn phường An Bình. Trong lúc tuần tra, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, cầm dao, mã tấu, la hét trước cổng Công ty A. (phường An Bình) và đòi đánh bảo vệ.

Thấy công an, các đối tượng định lên xe bỏ chạy, nhưng bị Tổ công tác 161 chặn và bắt giữ. 4 đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an phường An Bình để tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do trước đó trong lúc đang làm việc đã xảy ra mâu thuẫn với anh T. Sau đó, Tỏ về nhà rủ thêm các đối tượng trên mang dao, mã tấu quay lại công ty tìm anh T. để đánh. Tuy nhiên, khi các đối tượng này đến trước cổng công ty thì bị lực lượng bảo vệ chặn lại nên đòi đánh luôn bảo vệ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc.