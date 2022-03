Bắt nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của chủ đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Quản Thị Thu Hiền (SN 1967), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hoàng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Quản Thị Thu Hiền. Ảnh: CACC



Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hoàng có địa chỉ tại Hà Nội do bà Quản Thị Thu Hiền làm Giám đốc trúng gói thầu xây dựng Nhà đa năng quy mô 5 tầng trong khuôn viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng với giá trị đầu tư hơn 26 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.

Trong quá trình thi công, công ty do bà Hiền làm Giám đốc đã tạm ứng 10 tỷ 570 triệu đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gói thầu, phía công ty chỉ sử dụng hơn 936 triệu đồng cho công trình Nhà đa năng của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, bà Hiền chiếm đoạt sử dụng vào việc cá nhân dẫn đến công trình bị đình trệ nhiều năm không hoàn thành được.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hà Minh Trần (sinh năm 1958), nguyên Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Cao Bằng và bà Triệu Thị Nhung (sinh năm 1965), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Cao Bằng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định và thu hồi toàn bộ số tiền 9,63 tỷ đồng bị chiếm đoạt trái phép. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.