Từ 1/1/2025: Xe nhập lậu, trộm cắp "hết cửa" đăng kiểm?

Nhiều phương tiện sẽ bị từ chối đăng kiểm

Chiều ngày 1/1/2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra các khuyến cáo về một số nội dung người dân, doanh nghiệp cần chú ý khi đi đăng kiểm xe.

Theo đó, kể từ ngày 02/01/2025 khi các cơ sở đăng kiểm hoạt động trở lại sau ngày nghỉ Tết dương lịch và Nghị định số 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới có hiệu lực, sẽ có nhiều trường hợp phương tiện bị từ chối kiểm định.

Trung tâm đăng kiểm 29-29D. Ảnh: TA

"Nguyên nhân do trong một thời gian dài, chủ phương tiện và các cơ sở đăng kiểm làm chưa đúng các quy định về hoạt động kiểm định xe cơ giới", Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo.

Với quy định mới tại Nghị định số 166/2024/NĐ-CP và Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành ngày 15/11/2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (Thông tư số 47) quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và bổ sung một số quy định để cho hoạt động kiểm định được thuận lợi và dần ổn định.

Cùng với đó là sự thể hiện quyết liệt trong việc chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới của Chính phủ, của Bộ GTVT. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện cũng như các cơ sở đăng kiểm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân trường hợp bị từ chối kiểm định với các lỗi: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; Có bằng chứng về việc chủ xe làm giả tài liệu của phương tiện; Có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định; Chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe ở lần kiểm định tiếp theo sau khi phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo;

Với quy định như trên sẽ có hàng loạt phương tiện bị từ chối kiểm định, vì các lý do: Chủ xe chưa thực hiện trách nhiệm giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Xe đã thực hiện cải tạo nhưng chủ xe chưa thực hiện thủ tục đổi Chứng nhận đăng ký xe; Xe đã chuyển sang loại hình kinh doanh vận tải (biển số màu vàng) nhưng chủ xe chưa thực hiện thủ tục đổi Chứng nhận đăng ký xe hoặc ngược lại; Màu sơn trên chứng nhận đăng ký xe không đúng so với màu xe thực tế; Chủ xe tự ý thay đổi, cải tạo xe dẫn đến thông số kỹ thuật của xe có sự sai khác với chứng nhận đăng ký xe.

Xe nhập lậu, trộm cắp hết cửa đăng kiểm?

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, có các tồn tại nêu trên là do hệ quả trong một thời gian dài chủ phương tiện đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Do vậy, quy định lần này đưa ra để cơ sở đăng kiểm và chủ phương tiện phải tuân thủ thực hiện đúng, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và để thống nhất dữ liệu phương tiện giữa cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý phương tiện và xử lý vi phạm.

Để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, bất cập trong thời gian qua và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, Thông tư số 47 đã quy định việc chứng nhận xe cải tạo, cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo được thực hiện tại tất cả các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc.

Với xe cơ giới có sự sai khác thông tin với chứng nhận đăng ký xe, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo thì phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định.

Cụ thể như sau: Trường hợp xe cơ giới có sự sai khác với chứng nhận đăng ký xe, các thông số kỹ thuật và hình ảnh của xe phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp ở lần kiểm định gần nhất trước ngày Thông tư số 47 có hiệu lực thì việc cấp chứng nhận xe cải tạo thực hiện như xe thuộc đối tượng được miễn hồ sơ thiết kế (Quy định tại điểm i, khoản 5 Điều 20 của Thông tư số 47).

Trường hợp xe cơ giới có sự sai khác với chứng nhận đăng ký xe, các thông kỹ thuật: khối lượng bản thân; kết cấu, kích thước thùng hàng; kích thước bao của xe sự sai khác với giấy chứng nhận kiểm định được cấp ở lần gần nhất trước ngày Thông tư số 47 có hiệu lực phải làm thủ tục chứng nhận xe cơ giới cải tạo. Chủ xe phải lập hồ sơ thiết kế để kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận cải tạo (Quy định tại khoản 3 Điều 21 của Thông tư số 47).

Đối với các trường hợp xe cải tạo nhưng chưa thực hiện thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, mà giấy chứng nhận cải tạo bị mất hoặc hết hiệu lực hoặc bị cấp sai thì chủ xe sẽ được cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo cho chủ xe để thực hiện việc cấp đổi lại chứng nhận đăng ký xe (Điều 24 Thông tư số 47) trong đó chủ xe cần lưu ý trường hợp.

Xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận cải tạo nhưng bị hết thời hạn hiệu lực theo các quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe có nhu cầu cấp lại để thực hiện việc cấp đổi lại chứng nhận đăng ký xe được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu giữa xe thực tế với thông số kỹ thuật của giấy chứng nhận cải tạo đã cấp (quy định tại khoản 5 Điều 24 Thông tư số 47) nếu phù hợp thì cấp lại giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho chủ xe, nếu không phù hợp thì chủ xe phải thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 23 Thông tư số 47 để được cấp chứng nhận xe cải tạo.

Đối với các trường hợp khác bị từ chối kiểm định xe thì chủ xe phải chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng như: Cơ quan đăng ký xe, cơ quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) để được giải quyết.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục sẽ xây dựng hệ thống phần mềm để tích hợp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử với dữ liệu với tài khoản định danh điện tử của chủ xe và ứng dụng VNEID nhằm đơn giản hóa Thủ tục hành chính, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, sử dụng và tuần tra kiểm soát.

Chính vì vậy, những trường hợp xe có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng (xe nhập lậu, trộm cắp...) sẽ bị từ chối kiểm định do không có dữ liệu đăng ký xe của cơ quan công an, đồng thời sẽ phát hiện được những trường hợp sử dụng Chứng nhận đăng ký xe giả khi thực hiện thủ tục kiểm định xe.

Với các trường hợp này cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phải nhập thông tin lên hệ thống cảnh báo và thông báo cho cơ quan công an tại địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.