TP.HCM: Bắt 2 người Trung Quốc trộm ví của người Nhật Bản, dùng thẻ ngân hàng mua đồng hồ hiệu

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Qin Haibo (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản và Chen Xingao (SN 1964) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Bắt 2 người Trung Quốc trộm ví của người Nhật Bản, dùng thẻ ngân hàng mua đồng hồ hiệu

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 26/3, ông M.I (SN 1973, quốc tịch Nhật Bản) đến quán trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé để uống cà phê.

Tối cùng ngày, người đàn ông này đeo chéo giỏ xách màu đen bên hông đứng trước căn nhà trên đường Thái Văn Lung để đón xe ra về thì bị móc trộm mất chiếc ví màu nâu cất trong giỏ xách.

Hai đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau đó, ông nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng BIDV của mình bị trừ tiền, do có người sử dụng 2 thẻ ngân hàng BIDV để mua hàng tại cửa hàng đồng hồ Tân Tân trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé.

Người đàn ông ngoại quốc đến Công an phường Bến Nghé để trình báo sự việc. Số tiền bị mất trong 2 thẻ ngân hàng là hàng chục triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 tiến hành truy xét và bắt giữ Qin Haibo, Chen Xingao khi đang lưu trú tại khách sạn Khánh Vinh trên đường An Điềm, quận 5.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trong phòng này có chiếc valy màu xanh đựng 1 đồng hồ mặt màu trắng, dây da màu đen hiệu Longines, một đồng hồ mặt màu trắng hiệu Rado, 2 đồng hồ hiệu Citizen cùng nhiều vật dụng khác.

Làm việc với công an, cả 2 khai nhận đã đi bộ tham quan trên tuyến đường ở quận 1. Khi đến đường Thái Văn Lung thì thấy ông M.I đeo giỏ xách chéo ở phía sau lưng, nhưng quên kéo dây kéo.

Thấy chiếc ví màu nâu lòi ra khỏi giỏ xách, sắp rơi xuống đất, Qin Haibo liền áp sát lấy trộm. Sau khi lấy được ví, Qin Haibo mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 2 thẻ ngân hàng mang tên M.I và 9,9 triệu đồng tiền mặt, một số giấy tờ.

Sau đó, Qin Haibo kể cho Chen Xingao nghe rồi lấy 2 thẻ ngân hàng mang tên ông M.I đưa cho đồng phạm, rồi cả hai bỏ đi.

Trên đường đi, Qin Haibo lấy 9,9 triệu đồng cất giữ, ném bỏ chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Sau đó, Chen Xingao một mình đến cửa hàng đồng hồ Tân Tân sử dụng 2 thẻ ngân hàng trên để thanh toán, mua 2 đồng hồ hiệu Citizen và một đồng hồ hiệu Rado, với tổng số tiền thanh toán hơn 56 triệu đồng.