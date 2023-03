Bắt Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét tại chỗ ở, nơi làm việc đối với Đinh Văn Khoa (SN 1964, tổ 19, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình về tội ''Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bước đầu điều tra xác định, Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước và các cá nhân tổng số tiền 112.000.000 đồng.

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt Đinh Văn Khoa vì tham ô tài sản. Ảnh minh họa

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Ở diễn biến trước đó, ngày 1/2/2023, Sở Y tế Thái Bình đã chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình.

Theo đó, ngày 26/10/2022, Sở Y tế Thái Bình nhận được phản ánh ông Đinh Văn Khoa có sai phạm trong việc quyết toán tiền đi công tác tại TP.Đà Nẵng.

Sở Y tế đã thành lập tổ công tác, xác minh nội dung phản ánh qua đơn thư. Kết quả xác định, mặc dù không cử cán bộ tham dự hội nghị do Hội Pháp y học Việt Nam tổ chức tại TP.Đà Nẵng nhưng ông Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Giám đốc Phụ trách, chủ tài khoản Trung tâm Pháp ý tỉnh chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán.

Theo Sở Y tế Thái Bình, hành vi của ông Khoa có dấu hiệu tham ô tài sản nên Sở này đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ.