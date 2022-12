Bắt nguyên cán bộ công an ở Trà Vinh để điều tra tội tham ô tài sản

Chiều nay 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Trung Hiếu (SN 1985 ; quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nguyên là cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an huyện Tiểu Cần. Ảnh minh họa, nguồn internet

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Tùng (SN 1972, quê huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, nguyên là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định, trong 4 tháng đầu năm 2022, Hiếu được giao nhiệm vụ là kế toán nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị can Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị can Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội với cơ quan CSĐT.

Đối với bị can Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một người dân ở huyện Tiểu Cần với số tiền trên 588 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, bị can Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.