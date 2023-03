Bắt quả tang 1 đối tượng buôn bán trái phép 2 cá thể gà Tiền mặt vàng

Buôn bán trái phép hai cá thể gà Tiền mặt vàng, 1 đối tượng bị bắt giữ

Vào lúc 13h ngày 6/3, tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì phối hợp với Công an xã Pa Tần, Phòng CSGT và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu phá chuyên án, bắt đối tượng Vàng A Chính (SN 1996), trú tại bản Ma Sang, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm (Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015).

Tại cơ quan điều tra, Vàng A Chính khai nhận đã lên rừng bẫy được 1 con gà Tiền mặt vàng (còn được gọi là Chim công xám) đem về nhà nhốt. Sau đó, Chính lại hỏi mua được thêm 1 con nữa với giá 500.000 đồng. Chính rao bán trên mạng xã hội Facebook và đồng ý bán đôi gà trên cho một người đàn ông với giá 5 triệu đồng. Đối tượng Vàng A Chính bị lực lượng Công an bắt quả tang trên đường vận chuyển 2 cá thể gà Tiền mặt vàng đi tiêu thụ.

Đối tượng Vàng A Chính cùng 2 cá thể gà Tiền mặt vàng tại cơ quan điều tra.(Ảnh: CACC)

Gà Tiền mặt vàng là loài động vật hoang dã được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP). Hành vi vi phạm liên quan đến nhóm loài này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự bất kể khối lượng, số lượng hay giá trị tang vật.

Gà Tiền mặt vàng là một loài chim trĩ lớn, dài 76 cm, có màu nâu xám, bộ lông có điểm các đốm xanh lá cây, mồng dày và dài, mặt có da đỏ hay hồng, cổ họng có màu trắng, chân màu xám. "Chim công xám" là một trong bốn phân loài của dòng chim khá nhỏ, sống trên cạn. Tại Việt Nam, gà Tiền mặt vàng phân bố ở khu vực miền túi Tây Bắc. Do bị săn bắt liên tục và nạn phá rừng, số lượng gà Tiền mặt vàng ở Việt Nam ngày càng bị giảm sút.