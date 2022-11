Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ người đàn ông buôn bán 4 cá thể động vật quý hiếm, có tê tê 2 ngày tuổi

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang 1 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với 2 cá thể tê tê và 2 cá thể rắn trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Cá thể tê tê mẹ và tê tê con 2 ngày tuổi được Trình Vẩy Nhần vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Cụ thể, khoảng 11h30p ngày 30/10, lực lượng chức năng gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra xe máy do Trình Vẩy Nhần điều khiển di chuyển tại thôn Hải Ninh, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng thì phát hiện trên xe có 2 cá thể tê tê và 2 cá thể rắn nghi là động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cá thể rắn đã chết, bốc mùi hôi thối.

Qua giám định, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 2 cá thể tê tê là 2 mẹ con, tê tê mẹ nặng 3,6kg, tê tê con nặng 100g (mới sinh được 2 ngày, vẫn còn dây rốn). Ngoài ra, 2 cá thể rắn gồm 1 hổ mang chúa (đã chết, dài 2,8m, nặng 2,3kg) và 1 hổ mang trâu dài 2,1m, nặng 1,5kg.

Rắn hổ mang chúa được phát hiện đã chết, bốc mùi hôi thối. Ảnh: CA.

Làm việc với cơ quan công an, Trình Vẩy Nhần khai nhận mua 4 cả thể động vật trên giá 5 triệu đồng tại Bình Thuận, đang trên đường đến Lâm Đồng tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ Trình Vẩy Nhần để điều tra về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm trái phép.

Đối với 2 cá thể tê tê đã được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp tục chăm sóc. Bên cạnh đó, cá thể rắn hổ trâu cũng được thả về rừng thuộc Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và tiêu hủy cá thể rắn hổ mang chúa theo quy định.

Được biết, 4 cá thể trên đều thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.