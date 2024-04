Bắt quả tang 2 nữ nhân viên "đi khách" trong cơ sở massage, tạm giữ hình sự 2 đối tượng chứa mại dâm

Thông tin từ NĐT: Ngày 30/4, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Văn Sơn (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Phong (27 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Hai đối tượng Phong và Sơn bị tạm giữ hình sự về hành vi "Chứa mại dâm". Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 27/4, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Nhơn Trạch) và Công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) kiểm tra cơ sở kinh doanh massage A Sơn (thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền).

Tại đây, lực lương công an kiểm tra, phát hiện có 3 phòng đang hoạt động. Trong đó, có 2 phòng nhân viên nữ đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách là Hoàng Mộng C. (SN 1995, quê Bạc Liêu) và Huỳnh Thị Cẩm L. (SN 2001, quê Long An); 1 phòng nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho khách là Thạch Thị H. (SN 2007, quê Bạc Liêu).

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai: Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi bán dâm và kích dục được chủ cơ sở và quản lý cho phép nhằm mục đích để lôi kéo khách hành đến với cơ sở kinh doanh.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Văn Sơn (sinh năm 1985, thường trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - là chủ cơ sở kinh doanh và Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1997, thường trú xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) - là quản lý cơ sở kinh doanh, về hành vi "Chứa mại dâm" và đưa về trụ sở Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.