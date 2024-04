Bắt đối tượng chống đối cán bộ ở trụ sở UBND xã tại Hà Nội

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1971; trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1975; trú tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng vì chống đối cán bộ ở trụ sở UBND xã. Ảnh: CAHN

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Ngọc Tuấn có hoạt động thu mua đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên.

Sau đó, 2 đối tượng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà tạm trên các thửa đất này.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, yêu cầu tháo dỡ, hai đối tượng có thái độ không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, chống đối cán bộ xã tại trụ sở UBND xã Minh Tân làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Căn vứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an huyện Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.