TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đốt 4 xe máy trên xe chuyên dụng của CSGT; vào tiệm cuỗm vàng rồi tẩu thoát

Vi phạm nồng độ cồn còn đốt 4 xe máy trên xe chuyên dụng của CSGT

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/4, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Văn Thắng (40 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ sau vụ việc người này đốt xe máy trên xe chuyên dụng của CSGT.

Thắng là người được xác định đã đốt nhiều xe máy là tang vật vi phạm giao thông trên xe tải chuyên dụng của CSGT vào tối 28/4 gây xôn xao.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, tối 28/4, tổ công tác thuộc Trạm CSGT ngã ba Thái Lan kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 20h35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Thắng điều khiển xe máy biển số 60H1-166.40 có dấu hiệu vi phạm đồng độ cồn nên đã kiểm tra.

Ảnh cắt từ clip.

Qua kiểm tra, Thắng có kết quả nồng độ cồn 0,048mg/lít khí thở nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Thời điểm trên, người này không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Bị CSGT lập biên bản, Thắng không ký vào biên bản và rời đi. Sau đó, tổ công tác đưa xe máy vi phạm của Thắng lên xe tải chuyên dụng.

Một lúc sau, Thắng quay lại vị trí xe tải chuyên dụng của lực lượng CSGT đang đậu và dùng lời lẽ chống đối. Lực lượng CSGT đã giải thích, tuyên truyền nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối.

Sau đó, Thắng mở cốp xe, mở nắp bình xăng và dùng tay kéo đổ xe máy của mình rồi châm lửa đốt. Đám cháy đã lan sang 3 chiếc xe máy còn lại trên chiếc xe tải.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng Thắng, sau đó cùng người dân hỗ trợ dập lửa, nhưng 4 phương tiện bị cháy, gây hư hỏng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy tìm đôi nam nữ "cuỗm" vàng trong tiệm vàng rồi tẩu thoát

Ngày 29/4, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã triển khai lực lượng thực hiện khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy tìm đôi nam nữ đã có hành vi vào tiệm vàng lấy sợi lắc bằng vàng rồi tẩu thoát.

Người phụ nữ vào tiệm vàng trộm lắc vàng. Ảnh: CACC

Vào thời điểm trên một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác, đeo khẩu trang vào tiệm vàng trên và hỏi mua một sợi lắc tay. Khi nhân viên tiệm vàng mang lắc tay ra thì người phụ nữ này giả vờ lựa vàng. Lợi dụng sự thiếu quan sát của nhân viên, người này đã dấu một lắc tay vào người rồi giả vờ nói đi rút tiền để quay lại thanh toán sợi lắc tay khác đã chọn.

Người đàn ông lái xe gắn máy chở người phụ nữ vào tiệm vàng trộm lắc vàng, tẩu thoát. Ảnh: CACC

Khi ra bên ngoài, người phụ nữ này nhanh chóng lên xe máy do một người đàn ông đã chờ sẵn phía trước tiệm vàng rồi tẩu thoát.

Vụ việc đã được camera xung quanh tiệm vàng đã ghi lại hình ảnh hai người này. Hình ảnh cho thấy, hai người này đã dùng khẩu trang che biển số xe lại.

Theo chủ tiệm vàng, sợi lắc tay bị các đối tượng lấy trị giá khoảng hơn 30 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Phan Thiết đang tập trung lực lượng truy tìm các đối tượng trên.

Phát hiện thi thể bé 11 tuổi dưới rạch nước sau một ngày mất tích

Ngày 29/4, theo thông tin từ cơ quan chức năng phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thi thể em L.H.N. (11 tuổi, ngụ khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước) đã được tìm thấy ở khu vực rạch Dứa ở địa bàn phường Tam Phước sau gần một ngày tìm kiếm.

Khu vực phát hiện thi thể em L.H.N. Nguồn: Báo Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/4, em L.H.N. ra khỏi nhà đi chơi nhưng đến tối không về. Gia đình cùng người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm 28/4 đến rạng sáng 29/4 nhưng vẫn không thấy.



Khoảng 11 giờ ngày 29/4, người dân địa phương đã phát hiện thi thể em L.H.N. ở khu vực rạch Dứa. Hiện thi thể em L.H.N. đã được bàn giao về gia đình.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cứu cháu 6 tuổi dưới hồ tưới cà phê, mợ 43 tuổi cùng cháu chết đuối thương tâm

Tối 29/4, thi thể của 2 nạn nhân trong vụ đuối nước tại thôn 5, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã được người thân và chính quyền địa phương mang về gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cháu gái tên L.T.Q.C, 6 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Đại Lào chơi một mình tại khu vườn nhà. Sau đó, người nhà không thấy cháu C nên cùng nhau đi tìm.

Hồ nước tưới cà phê, nơi xảy ra vụ đuối nước chiều 29/4 tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: QĐND Điện tử

Sau hơn một giờ tìm kiếm, bà ngoại của cháu và mợ của cháu là chị Võ Thị D (43 tuổi) phát hiện cháu C bị đuối nước dưới hồ tưới cà phê cách nhà hơn 300m. Bà ngoại cháu C chạy đi tìm người giúp đỡ, còn chị D ở lại tìm cách để cứu cháu bé. Khi người nhà có mặt tại nơi xảy ra vụ việc thì chị D và cháu C được đưa lên bờ nhưng cả 2 đã tử vong.

Hồ tưới cà phê xảy ra vụ chết đuối do gia đình bà D mới đào được 2 tháng, nhằm lấy nước tưới chống hạn cho cà phê. Hồ có mực nước sâu 2,5m và rộng khoảng 300m 2 , được lót bạt để chứa nước.

Nhiều năm qua, các hồ nước tưới cà phê do người dân tự đào là "thủ phạm" gây ra nhiều vụ đuối nước thương tâm tại khu vực Tây Nguyên. Gần đây nhất là vào ngày 8/4, hai anh em song sinh 5 tuổi cũng đã bị rơi xuống hồ tưới nước cà phê ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và tử vong.

Hơn 200 tấn cá nuôi trên lòng hồ chết trắng xóa

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/4, cơ quan chức năng huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã đến hiện trường khảo sát khu vực cá chết hàng loạt, nổi trắng xóa ở lòng hồ Sông Mây. Lực lượng chức năng cũng đã khảo sát khu vực nạo vét dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cá chết trắng xóa ở lòng hồ Sông Mây. Nguồn: Dân Trí

Theo thống kê của UBND huyện Trảng Bom, số lượng cá chết ở hồ Sông Mây hơn 200 tấn cá. Các loại cá chết chủ yếu là cá trắm, cá rô phi, cá mè và một số loại cá da trơn. Đây là lần đầu các hộ dân nuôi cá ở hồ Sông Mây chịu thiệt hại nặng nề.

Theo đơn vị nuôi cá, những ngày qua do tình hình hạn hán kéo dài, phía công ty thủy lợi quản lý hồ Sông Mây đã xả nước về hạ nguồn để cứu cây trồng và ruộng lúa của người dân. Điều này khiến mực nước hồ Sông Mây chạm đáy, cá chết hàng loạt.

Gần mười ngày nay, tổ nuôi trồng thủy sản của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai liên tục cử người ra vớt cá cả ngày và đêm nhưng do diện tích quá lớn nên làm không kịp. Toàn bộ cá ở hồ Sông Mây được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai nuôi cá.

Ước tính hơn 200 tấn cá bị chết. Nguồn: Dân Trí

Hồ Sông Mây diện tích hơn 300ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Năm 1993, tỉnh Đồng Nai giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên toàn diện tích mặt nước.