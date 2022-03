Bắt quả tang 3 sà lan khai thác cát trái phép giữa đêm

Sáng 18/3, Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ do Công an xã Tân Thới bàn giao để xử lý theo thẩm quyền. Tang vật là 3 sà lan khai thác cát trái phép giữa đêm khuya trên tuyến sông.