"Bắt sống" chồng ngoại tình với bạn thân, tôi thẫn thờ trước đề nghị xóa nợ

Tận tay bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân mà tôi lại bị lý lẽ của cô ta làm cho cứng họng. Giờ tôi không biết có nên chấp thuận yêu cầu của Linh không nữa.

Tôi với chồng đã cưới nhau được 5 năm. Cả hai đã có 2 mặt con, đủ nếp, đủ tẻ. Chồng tôi là người chịu khó làm ăn nhưng anh không gặp may mắn. Hồi mới cưới, anh vay mượn hai bên nội ngoại để kinh doanh linh kiện điện tử. Tuy nhiên, do bị kẻ gian lừa gạt, anh mua phải chuyến hàng lậu nên bị công an thu giữ hết. Sau đó, chồng tôi chuyển qua buôn bán thú cưng nhưng cũng thua lỗ, trầy trật.

Công việc kinh doanh của chồng thua lỗ triền miên khiến vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã, bất hòa. Thú thật, 5 năm là vợ là chồng, mọi chi tiêu trong gia đình trông cả vào đồng lương làm kế toán của tôi.

Tôi vừa đi làm, vừa sinh nở và chăm sóc 2 con nên cũng không chuyên tâm vào công việc. Lương của tôi vẫn chỉ đủ ăn. Con trai lớn của tôi giờ đã 4 tuổi nhưng cả nhà tôi vẫn chui rúc trong phòng trọ 10m2. Nhiều đêm nghĩ ngợi, tôi thương con mà chẳng biết làm thế nào.

Chơi thân với nhau nhưng cuộc sống của tôi và Linh hoàn toàn khác biệt. Linh có cuộc sống sang chảnh, sung túc. Tôi thì khó khăn, chật vật. (Ảnh minh họa)

Trái ngược với cuộc sống khó khăn, chật vật của tôi thì Linh- cô bạn cùng học đại học với tôi lại có cuộc sống khác hẳn. Sau khi ra trường, Linh không đi làm văn phòng như tôi mà đi đây đi đó để kinh doanh, buôn bán. Linh học tiếng Trung, sang tận nước bạn để đánh hàng về bán trong nước. Công việc kinh doanh phát đạt, Linh mua được nhà ở Hà Nội khiến vợ chồng tôi ngả nón khâm phục.

Thấy cuộc sống của tôi khó khăn, Linh nhiều lần hỗ trợ tôi 1-2 triệu. Về sau, tôi thấy ngại nên ghi sổ vay nợ Linh. Số tiền đó giờ cũng hơn 100 triệu rồi. Mỗi lần tôi khất nợ, cô ấy chỉ cười và nói rằng: "Mày còn khó khăn, bao giờ có thì đưa tao, ngại gì."

Gần đây, tôi thấy Linh hay đến nhà tôi. Trong lúc nói chuyện, cô ấy hay nhìn chồng tôi với cái nhìn rất lạ. Hôm đó, tôi đi làm về sớm. Tôi sợ chồng đang ngủ nên rón chân. Vào nhà, tôi thấy anh đang lúi húi nấu mì. Nghe thấy tiếng tôi bước vào, chồng tôi nói lẩm bẩm: "Linh đến rồi à, anh đang nấu mì ăn để có sức phục vụ cưng đây."

Lúc quay lại nhìn thấy tôi, chồng tôi hết sức hốt hoảng. Anh liên tục nói rằng anh "gọi nhầm tên" và chẳng hẹn ai cả. Nhưng tôi tin rằng chồng tôi và Linh đang làm điều mờ ám sau lưng tôi. Dù cô ấy đã có bạn trai là Khang và 2 người dự định cuối năm nay sẽ cưới hỏi.

Theo dõi chồng và Linh một thời gian, tôi cùng em trai xông vào nhà nghỉ, "bắt sống" đôi gian phu dâm phụ đang không một mảnh vải trên giường. Không thể tả hết được nỗi đau đớn, uất ức, phẫn nộ của tôi lúc ấy. Tôi gào thét, trách móc 2 kẻ bội bạc và muốn chồng về nhà nói chuyện rõ ràng. Tôi muốn ly dị.

Nào ngờ, Linh nghe vậy, bình tĩnh mặc đủ xiêm y rồi nói: "Chuyện tao và anh Minh (chồng tôi) có chút tình cảm ngoài luồng và đi quá giới hạn, tao nhận sai. Tuy nhiên, chuyện của chúng tao cũng chỉ là phút giây say nắng, qua đường thôi. Tao hứa chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nếu mày bỏ qua chuyện này và không nói gì với anh Khang, tao sẽ xóa khoản nợ hơn 100 triệu cho vợ chồng mày. OK chưa?"

Tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình, lên giường với chính bạn thân của mình. (Ảnh minh họa)

Nghe Linh nói vậy, tôi ngẩn người, thẫn thờ chẳng biết nói làm sao. Chồng khuyên tôi nên bỏ qua mọi chuyện. Vợ chồng tôi thì được xóa nợ. Linh thì vui vầy bên tổ ấm mới. Cả hai cũng đã thống nhất rằng sẽ cắt đứt quan hệ rồi.

Chồng tôi hứa hẹn, thề thốt nhiều nhưng tôi không tin anh nữa. Tôi chỉ thương 2 đứa con nhỏ của tôi thôi. Giờ tôi phải làm sao bây giờ?