Lâm Đồng: Bắt tạm giam 1 đối tượng trong vụ cưa hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 132

Ngày 28/11, Công an huyện Lạc Dương cho biết đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dơng Gur Ha Pri (26 tuổi, ngụ thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim) để điều tra về hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 132 (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương).

Đối tượng Dơng Gur Ha Pri tại cơ quan công an.

Thượng tá Phạm Phú Ty - Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương cho biết năm 2019, Dơng Gur Ha Pri đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt, đến nay lại tiếp tục tái phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT đã đủ căn cứ khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tại tiểu khu 132, có hàng trăm cây thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang.

Hiện nay, Công an huyện Lạc Dương đang tiếp tục triệu tập 7 đối tượng khác lên lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Bước đầu, các đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar là do thiếu đất sản xuất nên phá rừng chiếm đất.

Video: Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 132.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 132 (lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) xảy ra vụ phá rừng thông nghiêm trọng. Tại khu vực trên, hàng trăm cây thông lớn có đường kính từ 40 - 80cm, cao hơn 20m bị cưa hạ, nằm ngổn ngang.

Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 132.

Theo thống kê của của cơ quan chức năng, tại khoảnh 1 và khoảnh 2, tiểu khu 132 (lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) có tới 6 vị trí rừng bị tàn phá. Trong đó, tại khu vực thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim bị cắt hạ 38 cây thông 3 lá, đường kính gốc từ 18 - 66cm, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 67m3, diện tích bị tác động là 1.200m2. Ngoài ra, tại khu vực do Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch Sinh thái Thác Rồng quản lý đã bị cưa hạ 57 cây (56 cây thông 3 lá và một cây dẻ rừng), lâm sản bị thiệt hại khoảng hơn 73m3, diện tích bị tác động trên 5.500m2.

Tại tiểu khu 132 có tới 6 vị trí bị phá rừng.

Sau khi phản ánh, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí nêu. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, UBND xã Đạ Sar vào cuộc điều tra, truy tìm các đối tượng phá rừng thông để xử lý nghiêm theo luật định.