Bắt tạm giam đối tượng tàng trữ hơn 1 tấn pháo nổ trong trang trại nuôi gà ở Long An

Sáng 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Lo (33 tuổi, khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Pháo nổ nhập lậu đối tượng tàng trữ để chuẩn bị đem đi tiêu thụ bị Công an huyện Đức Hòa phát hiện bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Số lượng pháo bị phát hiện, bắt giữ hiện cất giấu ở khu vực đang làm trại nuôi gà trên phần đất thuê ở.

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Lập Thượng tiến hành kiểm tra lưu trú tại căn nhà do đối tượng Lo thuê khu vực ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng để ở và làm trại chăn nuôi gia cầm.

UBND tỉnh Long An khen thưởng công an huyện Đức Hòa phát hiện bắt giữ tàng trữ pháo nổ trong chuồng gà. Ảnh: Thiên Long

Khi đến chuồng gà, lực lượng phát hiện có 24 bao tải màu đỏ, kiểm tra bên trong chứa các hộp hình chữ nhật, có nhãn bằng tiếng nước ngoài nghi là pháo nổ. Lúc mở ra chứa toàn pháo nổ có tổng khối lượng là 1.046,5 kg.

"Tôi cất giấu nơi kín đáo như thế này để chờ đem đi tiêu thụ vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán", đối tượng Lo khai.

Công an huyện Đức Hòa tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu, làm rõ các đối tượng có liên quan, sau đó khởi tố bắt tạm giam bị can Lo.