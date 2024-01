Quản lý thị trường tỉnh Long An bắt pháo lậu

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 22/01/2024, khi phát hiện lực lượng chức năng đang thực thi công vụ gần khu vực biên giới, một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa đã bỏ chạy, để lại các bao PP dệt màu xanh chứa hàng hóa nằm ven đường tỉnh 831, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Đây là thời điểm đoàn kiểm tra phối hợp gồm 2 đội Quản lý thị trường số 6 và số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh đang triển khai công tác phòng, chống buôn lậu tại một số vị trí nhạy cảm. Cùng đó còn có Công an xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Khi nhóm đối tượng nghi vấn "bỏ của chạy lấy người", lực lượng chức năng đã tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính đối với các bao PP dệt màu xanh của các đối tượng trên để lại do nghi vấn bên trong có chứa hàng hoá nhập lậu được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Long An bắt quả tang nhiều thùng pháo lậu.

Kết quả khám đồ vật phát hiện bên trong các bao PP dệt màu xanh có chứa pháo dạng quả bóng, số lượng 91,6 kg; pháo hoa loại 1,8kg/hộp, số lượng 32,4 kg chứa trong 18 hộp; pháo hoa loại 2 kg/hộp, số lượng 36 kg, chứa trong 18 hộp, xuất xứ Trung quốc, đây là hàng cấm kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 6 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã lập thủ tục tạm giữ toàn bộ hàng hóa tang vật vi phạm và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, thời gian qua lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An thường xuyên thực hiện Công văn số 235/VPTT-TH ngày 12/12/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Công văn số 12245/UBND-NCTCD ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.