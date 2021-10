Bắt tạm giam lái ghe chở gạo làm lây dịch Covid-19 cho 8 người trong gia đình

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Văn Tâm (SN 1994, cư trú khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".