Bắt tạm giam nguyên Trưởng Công an TP.Phú Quốc Lê Văn Mót

Ngày 13/4, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Mót (SN 1966) vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.