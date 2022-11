Bắt tạm giam nhóm côn đồ chặn đường chém tài xế, đập phá xe du lịch trên quốc lộ 1 ở Long An

Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy và Lê Bảo Thuận, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Văn Anh Khoa để điều tra về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tài xế Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi), ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành (Long An) bị chém nhiều thương tích nặng. Ảnh: Thiên Long

2 bị can cùng thực hiện hành vi phạm tội là Lê Văn Hoài Phong (cầm đầu) và Huỳnh Quốc Huy đã bỏ trốn, công an đang truy bắt.

Đây là nhóm côn đồ chặn đầu ô tô, sử dụng hung khí tự chế đánh, chém anh Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi), ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành (Long An) quốc lộ đoạn qua ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, sau đó còn chặn ngang tuyến đường đập phá phương tiện trong giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17 giờ 35 ngày 16/11, tài xế Lê Ngọc Tuấn (18 tuổi) điều khiển xe du lịch biển số 62A.185.06 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM về TP.Tân An.

Trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông khu vực ngã ba Cầu Voi địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cùng lúc xuất hiện nhóm côn đồ tay cầm mã tấu, dao tự chế chặn đầu xe.

Tài xế Tuấn cài chốt cửa xe nhưng bị nhóm người đập cửa, đồng thời đánh, chém gây nhiều vết thương trên cơ thể .

Dù bị thương tích nặng, anh Tuấn chạy xe về trung tâm TP.Tân An, sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Ngay trong đêm, Công an huyện Thủ Thừa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án. Trong đó, phát hiện có 2 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích ở ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa tham gia gây án.

Đối với nạn nhân Tuấn, qua trưng cầu giám định thương tích xác định thương tật 11%, phương tiện hư hỏng nặng đang chờ định giá.