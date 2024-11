Quả đồi sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất "trôi tuột" chắn ngang đường tại Bình Định

Sạt lở khiến cây cối bị trôi xuống đường. Ảnh: CAX.

Chiều 23/11, ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, do mưa lớn kéo dài, quả đồi 2 bên đường đã sạt lở nghiêm trọng tràn xuống chắn ngang tuyến đường giao thông kết nối từ xã An Hưng (huyện An Lão) đi La Vuông xã Hoài Sơn (TX.Hoài Nhơn), khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đặc biệt, khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã có thông báo cấm đường, không cho lưu thông qua đoạn này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Vì lượng mưa lớn tại địa phương vẫn đang tiếp tục diễn ra", ông Đỗ Tùng Lâm nói.

Quả đồi 2 bên đường đã sạt lở nghiêm trọng tràn xuống chắn ngang tuyến đường giao thông kết nối từ xã An Hưng (huyện An Lão) đi La Vuông xã Hoài Sơn (TX.Hoài Nhơn). Ảnh: CAX.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tuyến đường này thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư và được khởi công từ tháng 11/2023.

"Khối lượng sạt lở khoảng 500 khối đất, đã tràn xuống đường. Công trình này vẫn chưa nghiệm thu bàn giao, nên phía chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm xử lý dứt điểm khối lượng đất sạt lở và các vấn đề có liên quan", ông Đỗ Tùng Lâm cho hay.