Bắt tạm giam vợ chồng chủ cơ sở chế biến thủy sản làm lây lan dịch Covid-19

Chiều 1/12, thông tin từ Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Huyền Trang (41 tuổi, ngụ ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và chồng là Lưu Thành Hưng (48 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đểu điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Phạm Huyền Trang nghe các ngành chức năng đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 3/8, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Công an xã Long Phú, thị xã Long Mỹ tuần tra, phát hiện cơ sở chế biến thủy sản vợ chồng Trang (tại ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ) đang hoạt động và tập trung đông người, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và không có đăng ký kinh doanh nên lập biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó, cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm, dẫn đến phát sinh dịch bệnh.

Cụ thể, vào ngày 24/8, ngành chức năng thị xã Long Mỹ phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến cơ sở chế biến thủy sản của vợ chồng Trang. Đến ngày 2/9, kết quả truy vết xác định có 13 F0, 82 F1 phải đưa đi cách ly tập trung.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.