Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới

"Trái ngọt" từ cú bắt tay giữa hai "ông lớn"

Các sản phẩm thuộc phân khu The Canopy Residences đang tạo nên "cơn sốt" trên thị trường BĐS khu Tây Hà Nội khi quỹ căn của cả 3 tòa đều "cháy hàng" trong thời gian kỷ lục.

TC1 - The Canopy Vista - chỉ sau vài ngày ra mắt, 100% quỹ hàng đã được giao dịch thành công. Kỷ lục thanh khoản chưa từng có tiếp tục được ghi nhận với TC2 - The Canopy Summit, khi 700 căn đã được bán sạch chỉ sau 72 giờ mở bán và chỉ ưu tiên cho khách hàng đã booking trước. Siêu phẩm cuối cùng TC3 - The Canopy Harmony, ra mắt chưa lâu nhưng đã được khách hàng và giới đầu tư "quét sạch" 75% giỏ hàng chỉ sau 24h mở bán.

Chỉ trong 24h mở bán, tòa TC3 đã chỉ còn lại 25% quỹ căn, tiếp tục thiết lập kỷ lục thanh khoản cho The Canopy Residences.

Khi phân tích thành công của The Canopy Residences, giới chuyên gia cho rằng ngay đây là điều đã được tiên đoán trước, ngay khi Vinhomes công bố hợp tác cùng Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) phát triển phân khu này. Trước đó, GIC được biết tới là một trong những quỹ đầu tư quốc gia uy tín hàng đầu thế giới và đã thành công ở rất nhiều lĩnh vực, sở hữu danh mục tài sản đầu tư đồ sộ tại hơn 40 quốc gia.

Theo trang xếp hạng SWF Institute, GIC nằm trong top 10 về giá trị tài sản trên thế giới và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng về mức độ minh bạch. Với tiềm lực tài chính vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược, GIC đã đồng hành cùng sự phát triển bứt phá của rất nhiều những kỳ lân đình đám và hàng loạt dự án đầu tư đầy tiềm năng.

GIC mang phong cách Singapore vào The Canopy Residences với thiết kế xanh như những resort nghỉ dưỡng.

Uy tín, tiềm lực tài chính vững mạnh cùng tầm nhìn chiến lược của GIC kết hợp cùng kinh nghiệm đầu tư, vận hành nhiều dự án lớn của Vinhomes đã giúp dự án The Canopy Residences nhanh chóng tạo được tiếng vang, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư ngay từ những ngày đầu giới thiệu ra thị trường.

Chất Singapore hiện đại trong thành phố đa sắc màu

Trước đó không lâu, giới chuyên gia đã đánh giá rất cao tầm nhìn của Vinhomes và GIC khi định vị The Canopy Residences gắn liền với phong cách sống đột phá đậm chất Singapore, góp thêm mảnh ghép thú vị cho thành phố đa sắc màu Vinhomes Smart City. Việc có một "Singapore thu nhỏ" xinh đẹp, giàu sức sống xuất hiện ngay giữa trung tâm mới phía Tây Thủ đô Hà Nội khiến khách hàng cùng giới đầu tư vô cùng phấn khích.

The Canopy Residences mang trọn vẹn tinh thần của đảo quốc sư tử vào giữa lòng "thành phố quốc tế", không chỉ ở tiêu chuẩn sống cao cấp mà còn là một không gian sống xanh thời thượng - nơi cảnh quan thiên nhiên được đưa vào từng trải nghiệm sống. Ba tòa tháp căn hộ cao cấp được cân bằng hoàn hảo giữa sự đẳng cấp và tiện nghi, là nơi lý tưởng giúp cộng đồng tinh hoa bắt đầu những hành trình đầy cảm hứng giữa nhịp sống sôi động. Ở đó, các căn hộ The Canopy Residences không đơn thuần chỉ là nơi ở, mà còn được nâng tầm thành trải nghiệm hưởng thụ resort nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Tầm view thoáng đáng tại TC3 - The Canopy Harmony mang lại những phút giây thư thái cho gia chủ.

Chất Singapore còn thể hiện trong hệ tiện ích cảnh quan xanh đa tầng, kiến tạo miền sống trong lành thuần khiết. Hệ thống tiện ích với 4 không gian chủ đạo, đáp ứng toàn vẹn mọi nhu cầu cư dân, từ thanh lọc, nuôi dưỡng, tới tái tạo năng lượng và vun đắp cảm xúc. Phân khu này còn gây ấn tượng với 23 tiện ích nội khu gồm bể bơi ngoài trời phong cách resort, bể sục jacuzzi, vườn cây sinh thái, khu vui chơi trẻ em… hướng tầm view đẹp sang các phân khu lân cận.

Là tòa căn hộ cuối cùng của phân khu, TC3 - The Canopy Harmony sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật. Xung quanh tòa căn hộ đều là những phân khu cao cấp bậc nhất của khu đô thị đã đưa vào vận hành, nên cư dân được tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đẳng cấp hiện hữu, bao gồm bộ ba công viên liên hoàn Central Park, Sportia Park, Zen Park quy mô hơn 16ha, TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, xe buýt điện VinBus…

Các căn hộ được thiết kế thông minh, hiện đại, với đa dạng loại hình cho khách hàng và giới đầu tư lựa chọn.

Các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp với mật độ xây dựng thấp, đa dạng diện tích đáp ứng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi. Phòng khách và phòng ngủ của mỗi căn hộ đều sở hữu ban công, cửa sổ với hệ vách kính full trần tạo không gian rộng rãi và tầm view khoáng đạt hướng ra mảng xanh sinh thái của khu đô thị.

TC3 - The Canopy Harmony chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cho bức tranh "vẽ tương lai vươn tầm" trong lòng Vinhomes Smart City. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của cộng đồng chuyên gia quốc tế, nơi bất cứ ai cũng có thể được sinh hoạt - học tập - lập nghiệp và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trong lành và năng động. Với giỏ hàng ít ỏi còn lại, đây cũng là cơ hội cuối cùng cho những cư dân tinh hoa muốn tận hưởng không gian sống thời thượng và sở hữu tài sản gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.