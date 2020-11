Bắt Thái “Lâm” - “đại ca xã hội đen” ở Thái Bình

Thái "Lâm" mới bị bắt giữ

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái "Lâm", SN 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngoài Thái "Lâm", đàn em của đối tượng này gồm Trần Văn Quân (SN 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) và Lại Xuân Hoàn (SN 1988, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra cùng về hành vi trên.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Thái cùng đồng phạm có dấu hiệu hoạt động "xã hội đen", đòi tiền "bảo kê" của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải. Cơ quan điều tra đang làm rõ những hành vi này để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.