Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Ngọc Huy (20 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Huy và em N.T.N (SN 2006, trú Hải Dương) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian, Huy rủ N vào Đà Nẵng thì bé gái đồng ý, nhiều lần trốn gia đình vào nhà Huy chơi.

Qua nắm địa bàn, Công an phường Nam Dương nhận thấy Huy có dấu hiệu dụ dỗ trẻ vị thành niên nên kiểm tra hành chính nhà thanh niên này.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, Huy thừa nhận hai người có quan hệ tình dục. Kiểm tra điện thoại của Huy, công an phát hiện nhiều đoạn clip quay lại cảnh "nóng" giữa 2 người.

Vụ việc sau đó được Công an phường Nam Dương chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Huy để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ Huy tại đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).