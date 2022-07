Truy tìm 2 người Trung Quốc đánh đồng hương nhập viện cấp cứu tại Đà Nẵng

Cụ thể, cơ quan điều tra truy tìm đối với CHEN XUEFENG (SN 1984) và LIU DAMENG (SN 1992; cùng quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích”.



LIU DAMENG (SN 1992), quốc tịch Trung Quốc; số CMND/số hộ chiếu: EJ1571584. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 24/4, tại khu vực casino của khách sạn Crown Plaza, đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), 2 đối tượng xảy ra mâu thuẫn với ông WU JIN ZHE (SN 1974; quốc tịch Trung Quốc). Lúc này, cả hai lao vào đánh ông WU JIN ZHE gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả, thương tật của nạn nhân sau đó được xác định là 21%.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.Đà Nẵng phối hợp truy tìm hai đối tượng trên.