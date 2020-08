Bắt thiếu gia Tiền Giang nghi liên quan vụ nổ súng chết người ở Long An

Một đại gia ở Tiền Giang đã bị Công an Long An cùng Công an Tiền Giang khám xét khẩn cấp nơi kinh doanh, nhà riêng từ chiều đến 22 giờ đêm 5/8 vì nghi liên quan vụ nổ súng khiến 1 người chết.

Sáng 6/8, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ sử dụng súng bắn chết ông Đ.Q.L. (SN 1974; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), gây chấn động dư luận. Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Thành (38 tuổi; ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành), Tô Nhựt Khanh (ngụ huyện Châu Thành) và một người tên Phát cùng 2 đối tượng khác. Công an đã thu giữ rất nhiều súng, đạn có liên quan đến vụ án khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng. Công an phong tỏa nơi kinh doanh T.C. để khám xét Theo thông tin ban đầu, L. cũng là một dân "anh chị" có "số má" ở Tiền Giang. Khoảng 16 giờ ngày 25/7, ông L. chạy xe máy trên quốc lộ 1, chở Thành hướng từ Tiền Giang qua Long An. Đến trước quán cơm Y.N. (phường Tân Khánh, TP Tân An) thì có 2 thanh niên đi chung xe máy BS: 59U1-706.97 kè theo sát phía sau.

Đến đoạn vắng, 2 người này vượt lên áp sát rồi móc súng ra bắn thẳng vào người ông L. làm nạn nhân trúng đạn, bị thương rất nặng. Khi được anh Thành chở đi bệnh viện cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong do vết đạn trúng ngực. Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông L. bị 23 đầu đạn ghim vào người. Súng được cơ quan công an nhận định là loại súng hoa cải. Tiến hành điều tra, các trinh sát đặt nghi vấn vì sao Thành đi cùng xe với ông L. nhưng không bị trúng đạn. Kiểm tra nhiều camera ghi hình cho thấy Thành có biểu hiện bất thường. Áp dụng các biện pháp nghiệm vụ, Công an tỉnh Long An đã huy động rất nhiều trinh sát vào cuộc điều tra và bắt giữ 5 đối tượng. Từ 16 giờ ngày 5/8, người dân ở xã Tân Lý Tây thấy có rất nhiều xe cảnh sát đậu trước nhà đại gia là lò mổ bò T.C. Ít phút sau, cả trăm cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát cơ động đã phong tỏa toàn bộ khu vực này. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã đến xem. Cuộc khám xét lò mổ này là cơ sở kinh doanh của gia đình Khanh. Cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ. Sau đó, 2 đối tượng được công an bịt mặt đưa ra xe, trong đó có Khanh. Rời điểm khám xét này, đoàn xe đặc chủng cùng hàng trăm cảnh sát đã đến một căn nhà tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành (nhà riêng của gia đình Khanh) để tiếp tục khám xét. Ngoài ra, một căn nhà mặt tiền xã Tân Lý Tây cũng được công an khám xét đến 22 giờ mới kết thúc. Một nguồn tin cho hay, khám xét 3 căn nhà trên, công an đã thu giữ rất nhiều súng, đạn… Tuy nhiên, số lượng vẫn chưa được công an tiết lộ. Theo người dân địa phương, gia đình của Khanh được xem như đại gia ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với ngành nghề kinh doanh dịch vụ xe khách, kinh doanh giải trí, lò giết mổ động vật… Khanh được xem như một "cậu ấm" đã từng được cư dân mạng đăng tải thông tin bỏ tiền mua nhiều xe biển số đẹp. Trong đó có xe máy biển số 99999 đã được Khanh mua với số tiền 500 triệu đồng… Trở lại vụ án, một nguồn tin cho hay, giữa ông L. và Khanh đã có "làm ăn" với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Do không giải quyết được mâu thuẫn nên mới xảy ra vụ nổ súng nêu trên. Sau khi ông L. chết, "đàn em" đã chở quan tài đi nhiều nơi trên đường phố. Khi đến khu vực TP Mỹ Tho thì bị công an buộc quay về huyện Châu Thành.