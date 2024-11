Bầu cử Mỹ 2024: EU chuẩn bị cho khả năng ông Trump giành chiến thắng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

Các cuộc phỏng vấn cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách giảm sự phụ thuộc và dựa dẫm vào Mỹ bất kể ai được bầu, theo đó các nhà hoạch định chính sách bày tỏ sự tự tin hơn, vì họ đã trải qua một nhiệm kỳ của ông Trump, tờ báo lưu ý. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch dự phòng khác nhau đã được xây dựng để giải quyết tình hình nếu ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đánh bại đối thủ Dân chủ của mình là Phó Tổng thống Kamala Harris.



"Một điều rõ ràng là: Chúng ta không ngồi đây như một con thỏ bị đèn pha chiếu vào. Bất kể ai thắng cử ở Mỹ, trọng tâm chú ý của Mỹ trong tương lai sẽ ngày càng hướng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Người châu Âu sẽ phải làm nhiều hơn nữa cho an ninh của họ", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle nói với tờ báo.

EU đã và đang tìm kiếm các phương án để "chống Trump" cho an ninh của mình, vì trong lần đầu tiên nhậm chức, ông đã nhiều lần thúc giục các đồng minh NATO ở đó đóng góp nhiều hơn cho an ninh tập thể, và thậm chí còn đe dọa sẽ rời khỏi khối do Mỹ lãnh đạo, để người châu Âu tự lo liệu. Mặc dù thái độ như vậy chủ yếu chỉ liên quan đến cựu tổng thống, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục với những nhân vật khác trong Nhà Trắng bất kể thế nào.

"Thực tế là ông Joe Biden có lẽ là vị tổng thống cuối cùng thực sự xuyên Đại Tây Dương theo nghĩa truyền thống – xét về tính cách và sự nghiệp của ông ấy", phó chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội Đức Thomas Erndl cho biết. "Đó là lý do tại sao châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt là khi nói đến an ninh".

Khối này cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại mới tiềm tàng với ông Trump. Lần cuối cùng ông còn tại nhiệm, ông đã áp đặt mức thuế thép và nhôm khắc nghiệt đối với Liên minh châu Âu, và trong chiến dịch tranh cử của mình, ông đã nhiều lần cam kết sẽ tiến xa hơn nữa.

Các quan chức EU đã soạn thảo danh sách các mức thuế trả đũa để chống lại bất kỳ động thái tiềm tàng nào của Washington, và đã vạch ra một kế hoạch để đề nghị ông Trump chống lại các hoạt động thương mại bị cáo buộc là không công bằng của Trung Quốc, các quan chức EU giấu tên nói với WP.

Một nhà ngoại giao EU giấu tên cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chuẩn bị tốt hơn và không nên nghĩ rằng chỉ vì chúng ta hy vọng chiến tranh thương mại không xảy ra thì điều đó sẽ không xảy ra".