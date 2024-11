Trực tiếp bầu cử Mỹ năm 2024: Bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm trong cuộc thăm dò mới nhất

Cuộc bầu cử Mỹ sẽ chính thức vào 18 giờ chiều nay 5/11 (theo giờ Việt Nam). Ảnh CBS

An ninh được thắt chặt tại các địa điểm bỏ phiếu

Các biện pháp bảo vệ bầu cử đang được tăng cường tại Arizona khi các công nhân xử lý và xác minh một loạt các lá phiếu gửi qua thư đến trước Ngày bầu cử. Cơ quan thực thi pháp luật hy vọng sẽ tránh được sự lặp lại của năm 2020, khi các nhân viên bầu cử bị quấy rối và những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump khi đó, một số người trong số họ có vũ trang, đã bao vây cơ sở kiểm phiếu ở trung tâm thành phố Phoenix sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang trong tình trạng báo động tại Nevada, và ít nhất 6 tiểu bang khác, bao gồm Arizona và Bắc Carolina, đã triển khai quân đội Vệ binh.

Tại Washington, DC, các doanh nghiệp đã bắt đầu đóng cửa và hàng rào an ninh đang được lắp đặt bên ngoài Nhà Trắng và dinh thự của phó tổng thống.

Ông Trump cam kết nhiệm kỳ thứ hai của ông "sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ"

Cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết rằng nếu ông tái đắc cử, giá thực phẩm sẽ rẻ hơn, tiền lương sẽ cao hơn và các thành phố sẽ sạch hơn và an toàn hơn.

"Đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ", ông phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh vào tối thứ Hai. Ông cũng gọi những người theo ông là "phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta".

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Santander Arena ở Reading, Pennsylvania ngày 4/11. Ảnh Getty

Những người bỏ phiếu lúc nửa đêm ở New Hampshire



Dixville Notch, một thị trấn nhỏ ở phía bắc New Hampshire, thích để lại dấu ấn của mình trong các cuộc bầu cử trước bất kỳ ai khác. Trên thực tế, cư dân ở đây rất tận tâm đến mức tất cả họ đều tụ tập vào lúc nửa đêm theo giờ miền Đông để bỏ phiếu sớm nhất có thể vào Ngày bầu cử. Sau đó, họ nhanh chóng kiểm phiếu.

Không mất nhiều thời gian để đếm. Năm 2020, ông Joe Biden giành được 5 phiếu so với 0 phiếu của Donald Trump. Bốn năm trước đó, bà Hillary Clinton giành được 4 phiếu so với 2 phiếu của Trump, trong khi đảng viên Tự do Gary Johnson giành được 1 phiếu và Mitt Romney giành được một lá phiếu ghi tên.

Đối với những người nghiện bầu cử, truyền thống Dixville Notch mang đến một số con số thú vị (mặc dù không đáng kể) để xem trong khi chờ đợi sốt ruột phần còn lại của đất nước bỏ hàng chục triệu lá phiếu và kiểm phiếu kết quả.

Lời chào ấn tượng đêm trước ngày bầu cử

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã dành ngày cuối cùng của chiến dịch để đưa ra những lời chào hàng cuối cùng tới cử tri tại các tiểu bang chiến trường.

Ông Trump đã tổ chức các cuộc mít tinh tại Raleigh, NC và Reading, Pa. vào thứ Hai. Ông tổ chức một cuộc mít tinh khác tại Pittsburgh lúc 6 giờ tối theo giờ miền Đông, trước khi đến Grand Rapids, Mich để tham gia sự kiện vận động tranh cử cuối cùng của mình. Bà Harris cũng dành đêm bầu cử tại Keystone State, tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại Allentown, Pittsburgh và cuối cùng là Philadelphia để khép lại đêm đó.

Trong khi đó, các cuộc khảo sát từ NBC News, Emerson College và Yahoo News/YouGov công bố vào cuối tuần này đều cho thấy các ứng cử viên đang giằng co. Các cuộc thăm dò trên bảy tiểu bang dao động cũng cho thấy một cuộc đua sít sao với Harris dẫn trước ở Nevada, Georgia, Michigan và Wisconsin, trong khi ông Trump dẫn trước ở Arizona và Bắc Carolina.

Nhiều tiểu bang trong số đó có khoảng cách dưới hai điểm. Pennsylvania, nơi cả ông Trump và bà Harris đều vận động tranh cử với một ngày còn lại cho đến ngày bầu cử, sẽ đóng cửa để gọi. Mô hình dự báo bầu cử của FiveThirtyEight hiện dự đoán ông Trump sẽ thắng 52 trong số 100 lần. Nhưng biên độ sít sao trong các cuộc thăm dò có nghĩa là kết quả của cuộc bầu cử ngày mai là bất cứ điều gì trừ khi chắc chắn.

Đám đông ủng hộ bà Kamala Harris 'lạc quan' vài giờ trước Ngày bầu cử

Những người tham dự cuộc chạy nước rút cuối cùng của Phó Tổng thống Kamala Harris tại Pennsylvania đã nói với Newsweek rằng họ rất hào hứng với Ngày bầu cử vào thứ Ba và "lạc quan" về kết quả.

Bà Harris đã tổ chức ba cuộc mít tinh tại Pennsylvania vào thứ Hai. Newsweek đã tham dự các cuộc mít tinh tại Allentown và Philadelphia. Keystone State thường được coi là tiểu bang dẫn đầu, với nhiều nhà phân tích cho rằng ứng cử viên giành chiến thắng tại Pennsylvania có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử chung cao nhất.

"Tôi cảm thấy lạc quan, giống như Kamala vậy", Chris chia sẻ với Newsweek tại cuộc biểu tình ở Philadelphia khi cô mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Tôi sẽ bỏ phiếu".

Nhân viên bỏ phiếu ở Georgia bị bắt vì gửi thư đe dọa

Một nhân viên bỏ phiếu ở Georgia đã bị bắt vì gửi thư đe dọa nhân viên bỏ phiếu đến Giám đốc Bầu cử Quận Jones. Nicholas Wimbish, 25 tuổi, đến từ Milledgeville, Georgia đã làm việc tại các điểm bỏ phiếu tại Văn phòng Bầu cử Quận Jones vào ngày 16/10 và đã có "cuộc cãi vã với một cử tri", theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Ngày hôm sau, Wimbish đã nộp một lá thư cho Giám đốc Bầu cử Quận Jones, tự nhận là từ một "Cử tri Quận Jones", nói rằng Wimbish đã "làm tôi phát điên" và rằng ông ta đã "âm mưu bỏ phiếu" và "làm mất tập trung của cử tri".

Mọi người bỏ phiếu sớm vào ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sớm tại Michigan tại một trạm bỏ phiếu ở Lansing, Mich. vào ngày 3/11/2024. Ảnh Reuters

Tóm tắt về những gì người Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024

Cuộc đua tổng thống không phải là cuộc bầu cử quan trọng duy nhất diễn ra vào tháng 11. Cử tri cũng sẽ bầu các nhà lập pháp cho Quốc hội và cân nhắc các cuộc đua cấp tiểu bang quan trọng và các biện pháp bỏ phiếu.

Đảng Cộng hòa đang hướng tới mục tiêu bảo vệ đa số mong manh tại Hạ viện, nơi có tất cả 435 ghế được tranh cử. Tại Thượng viện, 34 trong số 100 ghế của viện này đang được bỏ phiếu khi đảng Dân chủ tìm cách bảo vệ đa số mong manh.

11 tiểu bang đang tổ chức cuộc đua giành chức thống đốc, 5.808 ghế trong cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ được bầu và cử tri sẽ bỏ phiếu cho ít nhất 153 biện pháp bỏ phiếu.

Nếu Hạ viện chuyển từ quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa sang quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ và Thượng viện chuyển từ quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ sang quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn 230 năm bầu cử quốc hội mà hai viện của Quốc hội thay đổi quyền kiểm soát theo hướng ngược lại.

Theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN, khi không có người dẫn đầu rõ ràng nào trong cuộc bầu cử tổng thống, cuộc chiến giành Quốc hội sẽ rất quan trọng để xác định liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ có nhánh chính quyền đầu tiên ủng hộ để giúp thực hiện các chính sách của tổng thống mới.

Tại cơ quan lập pháp tiểu bang, đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện ở 28 tiểu bang, trong khi đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện ở 20 tiểu bang. Và Colorado có nhiều biện pháp bỏ phiếu nhất, theo sau là Arizona, California và New Mexico.

Tiếp tục cập nhật...