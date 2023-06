Bầu trời chết chóc: Vì sao Ukraine liên tiếp hạ gục siêu trực thăng tấn công Ka-52 của Nga?

Ukraine đã tuyên bố liên tiếp hạ gục siêu trực thăng tấn công Ka-52 của Nga. Ảnh kyivpost

Trực thăng vũ trang hàng đầu của Nga, Ka-52 Alligator trị giá 16 triệu USD, đang bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hôm thứ Ba 20/1.

Từ ngày 16 đến ngày 19/6, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 5 máy bay trực thăng tấn công Kamaz Ka-52 của Nga, tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine cho biết.

Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã công bố một vụ bắn hạ hôm Chủ nhật, được cho là diễn ra sau khi một phi công Ka-52 bay quá gần các phòng tuyến của Ukraine, và một xạ thủ thủy quân lục chiến có mật danh “Lyto” của Ukraine đã bắn trúng nó bằng một khẩu Igla tầm ngắn vác vai.

Các đơn vị phòng không của Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ không phận quốc gia cũng như vận hành các hệ thống từ máy bay chiến đấu đến các khẩu đội pháo và tên lửa phòng không trên mặt đất.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông do Nga kiểm soát vào giữa tháng 6 đã tuyên bố, các trực thăng Ka-52 của họ đã tiêu diệt 3 xe tăng Leopard 2 của Đức và 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong một loạt cuộc phục kích vào ban đêm ngày 10/6 tại khu vực phía nam Orikhiv, Ukraine. Các tuyên bố chính thức của Ukraine thừa nhận một số tổn thất nhưng tuyên bố rằng hầu hết các phương tiện bị trúng đạn sẽ được phục hồi và sửa chữa.

Nền tảng thông tin Readovka ủng hộ Điện Kremlin vào ngày 19/6 cũng xác nhận một chiếc Ka-52 đang hoạt động ở Ukraine, đã trúng tên lửa và bị nát phần đuôi nhưng vẫn có thể quay trở lại căn cứ.

Các nguồn khác đã công bố đoạn video về một chiếc Ka-52 đang bay mặc dù toàn bộ phần đuôi của nó đã bị nát bươm.

Video về một chiếc Ka-52 vẫn bay được mặc dù toàn bộ phần đuôi của nó đã bị bắn nát bươm. Nguồn Twitter.

Kamaz Ka-52 Alligator đã được Điện Kremlin đánh giá là trực thăng vũ trang tốt nhất thế giới nhờ các cánh quạt quay ngược chiều, hệ thống nhắm mục tiêu “thông minh”, lớp giáp dày và vũ khí mạnh mẽ. Một tính năng được quảng cáo rầm rộ của loại máy bay này là tên lửa tấn công Vikhr, loại vũ khí mà Moscow tuyên bố có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào ở cự ly 10km và cho phép các xạ thủ Ka-52 tiêu diệt mục tiêu khi máy bay ở ngoài tầm với của hầu hết các loại vũ khí phòng không Ukraine.

Một trong những lý do được cho là giúp Ukraine bắn hạ hàng loạt siêu trực thăng tấn công của Nga là nhờ nhận được các vũ khí phòng không mạnh mẽ của phương Tây.

Đặc biệt là quyết định của Canada vào cuối tháng 5 để chuyển giao cho Ukraine 43 tên lửa AIM-9, một vũ khí phòng không thử nghiệm do Mỹ phát triển.

Hệ thống phóng trên mặt đất NASAMS do Na Uy-Mỹ sản xuất cũng có thể sử dụng tên lửa AIM-9 và theo các nguồn mở, Ukraine hiện đang vận hành hai hệ thống NASAMS, một do Mỹ tặng và một do Canada tài trợ.

Tên lửa AIM-9 Sidewinder được sử dụng rộng rãi trong lực lượng không quân NATO. Tầm bắn tối đa của nó, theo nguồn mở, là trên 30km, gấp khoảng ba lần tầm bắn của tên lửa chống tăng tầm xa Ka-52. Vị trí của các hệ thống NASAMS ở Ukraine được cho là một bí mật quân sự.