Bay thẳng tới Mỹ, Vietnam Airlines "phá vỡ rào cản" khắt khe nhất thế giới

Thông tin về sự kiện hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức được cấp phép bay thẳng tới Mỹ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đánh giá: "Việc Vietnam Airlines có chuyến bay thương mại, bay thẳng Việt - Mỹ đã chứng minh được năng lực và khẳng định vị thế của ngành hàng không Việt trên bản đồ hàng không thế giới".

"Vietnam Airlines đã chinh phục hoàn toàn tiêu chuẩn hàng không của Mỹ, là quốc gia có "rào cản" pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới", ông Sang cho hay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang. Ảnh: CTV

Chia sẻ thêm về sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, ông Sang nhấn mạnh: "Đường bay thẳng tới Mỹ luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà ngành giao thông vận tải hướng tới. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, thị trường hàng không Việt - Mỹ là thị trường đầy tiềm năng, tăng trưởng trung bình 8%/năm giai đoạn từ 2017 - 2019".

Theo ông Sang, Mỹ là nước có tiêu chuẩn an ninh, an toàn hàng không vô cùng phức tạp và ngặt nghèo, do đó công tác chuẩn bị mở đường bay Mỹ đòi hỏi rất nhiều thời gian, lên đến hàng thập kỷ và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị liên ngành.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS.Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không cho biết, đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ có sự cạnh tranh rất lớn với các hãng hàng không bay vòng (có khoảng 20 hãng hàng không khai thác) nên gây sức ép cạnh tranh về giá bán.

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hãng hàng không thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản, nếu tận dụng được cơ hội này thì Vietnam Airlines sẽ có cơ hội cạnh tranh rất lớn để vươn mình tới thị trường Mỹ", ông Tống nhận định.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: CTV

Theo PGS. TS.Nguyễn Thiện Tống, thực tế, bay thẳng Việt Nam - Mỹ chưa bao giờ dễ dàng đối với ngành hàng không Việt Nam, nhưng đến nay, Vietnam Airlines đã bước qua được mọi rào cản.

Đến nay, Vietnam Airlines đã đáp ứng nhiều điều kiện như giấy phép của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cấp phép khai thác; Cơ quan an ninh Vận tải hàng không Hoa Kỳ cấp phép (TSA); các thủ tục khác với Cơ quan quản lý thu nhập nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTBS); thông báo lịch bay, kế hoạch ứng phó khẩn nguy, hồ sơ xin giấy phép khai thác đến các cơ quan hữu quan,…

Ngày 16/11, tại diễn đàn "Thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mỹ trong hoàn cảnh mới", ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, ngày 28/11, Vietnam Airlines có chuyến bay thẳng tới Mỹ. Theo ông Lê Hồng Hà, đây là chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ của Vietnam Airlines. Tại diễn đàn này, hãng cũng nhận chứng chỉ bay thẳng thường lệ đến Mỹ từ cấp có thẩm quyền. Tại sự kiện, ông Charles Ranado - Tham tán thương mại, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã thay mặt nhà chức trách Mỹ trao chứng chỉ cấp phép bay thẳng thường lệ cho Vietnam Airlines. Trong thời gian đầu, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay nối TP.HCM - San Francisco với tần suất 2 chuyến mỗi tuần.

Tới khi nào dịch Covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát thì các đường bay quốc tế thường lệ được khai thác, hãng sẽ nâng tần suất các chuyến bay thẳng thương mại tới Mỹ lên 7 chuyến một tuần.