Bayer ra mắt giải pháp nông nghiệp xanh hướng tới xuất khẩu

Cùng với định hướng đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bayer Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm thuốc trừ bệnh sinh học đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi SERENADE® SC. Đây là giải pháp sinh học trừ bệnh cho cây trồng, và là thành tựu nghiên cứu và phát triển trong 20 năm của Bayer.



Giải pháp tiên tiến này nhằm tạo ra những đổi mới mang tính đột phá, giúp nhà nông bảo vệ cây trồng khỏi nấm, vi khuẩn gây hại, cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng. Đồng thời đảm bảo các chỉ số về an toàn cho con người và môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp trên thế giới.

Sự kiện ra mắt SERENADE® SC tại Lâm Đồng nhận được sự quan tâm và đón nhận của các nhà nông khu vực trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thiên Minh

Được sản xuất theo quy trình lên men đặc biệt, có thành phần là chủng lợi khuẩn Bacillus Subtilis QST 713 được cấp bằng sáng chế, SERENADE® SC có cơ chế tác động ổn định, tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ nhiều loại cây trồng khỏi các loại bệnh hại khác nhau và an toàn cho con người, môi trường. Thời gian cách ly ngắn, không để lại dư lượng trong nông sản giúp mở rộng tiềm năng xuất khẩu nông sản ra thế giới với chất lượng ổn định.

Giải pháp đã được Viện Đánh giá Vật liệu Hữu cơ (OMRI) ở Hoa Kỳ và Tổ chức chứng nhận hữu cơ của Châu Âu, ECOCERT chứng nhận.



Ngoài ra, SERENADE® SC có thể được sử dụng luân phiên với các sản phẩm thuốc trừ bệnh, sâu hóa khác trên thị trường hiện nay khác, nhằm giảm tần suất sử dụng sản phẩm hóa học trên vụ ở tất cả giai đoạn phát triển của cây.

Trước khi chính thức công bố ra mắt, Bayer đã thực hiện những khảo nghiệm trên các điểm vườn tại Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Các kết quả khảo nghiệm cho thấy giải pháp SERENADE® SC giúp cải thiện sức sống cây trồng rõ rệt, mang đến sự khác biệt đáng kể trong năng suất và chất lượng cây trồng. Ước tính năng suất và tỷ lệ quả loại 1 tăng từ 5-10% so với tập quán nhà nông.

Anh Trần Văn Ngữ (phải), nhà nông trồng cà chua tại Lâm Đồng, được ứng dụng khảo nghiệm SERENADE® SC cho biết cây khỏe, lá dày hơn và không thấy héo xanh trên vườn. Ảnh: Thiên Minh

Tại buổi ra mắt, ông Chu Việt Hà Chu, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam, chia sẻ: "Bằng việc không ngừng phát triển các giải pháp bảo vệ cây trồng sáng tạo, an toàn và hiệu quả, chúng tôi muốn thể hiện cam kết mạnh mẽ của mình trong việc đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp luôn gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn cho sức khỏe con người, hướng đến một tương lai Người người khỏe mạnh, Nhà nhà ấm no."

Cũng trong buổi lễ ra mắt giải pháp sinh học SERENADE® SC, Bayer Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico (Pepsico) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tiến hành nhiều khảo nghiệm trong quá trình mở rộng đăng ký ứng dụng sản phẩm trên thêm nhiều loại cây trồng. Đồng thời phối hợp triển khai các chương trình nhằm cập nhật và phổ biến các phương pháp thực hành canh tác tiến bộ cho nhà nông Việt Nam, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho chuỗi sản xuất thực phẩm của PepsiCo luôn đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng.

Bayer Việt Nam và Pepsico ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược triển khai các chương trình cập nhật và phổ biến các phương pháp thực hành canh tác tiến bộ cho nhà nông Việt Nam. Ảnh: Thiên Minh

Pepsico nhận định nhà nông là những người trực tiếp canh tác, sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng cho dây chuyền sản xuất thực phẩm của tập đoàn.

"Việc hợp tác với Bayer lần này là hành động thiết thực của PepsiCo đối với mục tiêu tăng trưởng xanh, nông nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu bền vững tại Việt Nam, thực hiện Chiến lược Pep Positive toàn cầu của tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là hành trình chuyển đổi chiến lược toàn diện lấy phát triển bền vững và nguồn lực con người làm trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp, Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam cho biết.

Ông Chu Việt Hà Chu cho biết thêm: "Chuỗi giá trị ngành nông nghiệp và hệ thống lương thực toàn cầu đang cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện. Đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan trong chuỗi giá trị, chính là chìa khóa để thực hiện điều này. Cùng nhau, chúng ta có thể thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp bền vững - vì lợi ích của con người, môi trường và trái đất".

Ông Chu Việt Hà Chu, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ra mắt giải pháp sinh học SERENADE® SC. Ảnh: Thiên Minh

Qua sự kiện ra mắt giải pháp SERENADE® SC và hợp tác cùng PepsiCo đã khẳng định cam kết của Bayer Việt Nam trong việc ủng hộ và đồng hành cùng chiến lược phát triển hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đồng thời tăng cường hợp tác trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những chuyển đổi tích cực, nhanh chóng và toàn diện cho ngành nông nghiệp Việt.