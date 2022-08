Công ty Bayer Việt Nam: Tích hợp số hóa hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Ứng dụng số hóa để mang lại lợi ích tối đa cho nông dân

Tại Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Bayer đã giới thiệu đến nhà nông mô hình ứng dụng thực tế giải pháp Much More Rice - Bội thu cây lúa trên đồng ruộng. Đây là một bộ giải pháp tích hợp giúp nông dân Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận trong canh tác lúa, đồng thời giải quyết những thách thức lâu dài do sâu, bệnh, cỏ dại cũng như các điều kiện môi trường bất lợi.





Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, các đại biểu trong nước và quốc tế tham quan trình diễn trên đồng tại sự kiện Agritechnica Asia Live 2022. Ảnh: Bayer Việt Nam

Với các hướng dẫn kết hợp các giải pháp xử lý hạt giống, trừ cỏ, diệt nấm, trừ sâu khuyến cáo sử dụng đúng thời điểm và quy trình canh tác, thực hành trên đồng ruộng đúng cách, bộ giải pháp Much More Rice đã cho thấy hiệu quả trong việc kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, bảo vệ hệ sinh thái trên đồng ruộng, giúp nhà nông địa phương giảm thiểu lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và tăng lợi nhuận trong sản xuất.



Bên cạnh đó, tại chương trình hội thảo trong khuôn khổ sự kiện, Bayer còn trình bày về ứng dụng Airfarm - một nền tảng kỹ thuật số tiên tiến được thiết kế để kết nối nhà nông với các đơn vị cung cấp dịch vụ máy bay không người lái cho các mục đích khác nhau bao gồm phun thuốc (đang triển khai), và các chức năng khác như bón phân, gieo hạt, giám sát sức khỏe cây trồng (đang trong giai đoạn phát triển).

Ông Bùi Văn Kịp, Cố vấn cấp cao, Công ty Bayer Việt Nam, số hoá hướng đến nền nông nghiệp thông minh, bền vững. Ảnh: Bayer Việt Nam

Ông Bùi Văn Kịp, Cố vấn cấp cao, Công ty Bayer Việt Nam cho biết "Trong quá trình xây dựng và phát triển giải pháp Airfarm, chúng tôi nhận thấy ứng dụng này còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác nhằm mang đến nhiều giá trị cộng thêm cho nhà nông, và tầm nhìn của chúng tôi là đưa Airfarm là trở thành một nền tảng kết nối các đối tác trong cả chuỗi giá trị nông nghiệp", ông Kịp nói thêm.



Tại sự kiện, nhà nông còn được tìm hiểu thêm về một số bộ giải pháp "Bội Thu" ứng dụng cho các loại cây trồng khác nhau mà Bayer Việt Nam mang đến, bao gồm Giải pháp Bội thu Dưa hấu, Giải pháp Bội thu Cà chua, Giải pháp Bội thu Cây Xoài và Giải pháp Bội thu Cây Bưởi.

Tự hào giúp nông dân Việt Nam "canh tác bền vững, bội thu mùa vàng"

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam, cho hay, tại Bayer, chúng tôi tin rằng khả năng sáng tạo của con người là nhân tố giúp định hình tương lai của ngành nông nghiệp. Hơn 150 năm qua, Bayer không ngừng phát huy thế mạnh trong nghiên cứu phát triển giải pháp mới, kết hợp cùng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Bà con nông dân tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp canh tác sáng tạo tại gian hàng của Bayer. Ảnh: Bayer Việt Nam

Tham gia sự kiện này cùng các đối tác trong ngành, Bayer Việt Nam tự hào giới thiệu những giải pháp nông nghiệp tiên tiến cho nhiều loại cây trồng đa dạng, giúp nông gia Việt Nam "canh tác bền vững, bội thu mùa vàng" trong bối cảnh phải ứng phó với các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu.



"Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong nông nghiệp", ông Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Chiến, một nhà nông đến từ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho hay, những năm qua, nhà nông trồng lúa khu vực ĐBSCL thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch bệnh, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình trạng xâm nhập mặn và điều kiện thời tiết bất lợi…, gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa.

"Chúng tôi luôn mong muốn tìm ra những giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả, an toàn và phương thức canh tác phù hợp để khắc phục những vấn đề này. Năm ngoái, tôi bắt đầu áp dụng thử nghiệm bộ giải pháp Bội Thu Cây lúa của Bayer trên ruộng của mình và đã thấy được hiệu quả của nó trong việc kiểm soát tốt sâu bệnh hại trên lúa. Hi vọng rằng nhờ giải pháp này, gia đình tôi sẽ có một vụ mùa bội thu", anh Chiến nói.

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia và Bayer đã ký kết Biên bản ghi nhớ với nội dung hợp tác và chia sẻ các biện pháp thiết thực đến nhà nông. Ảnh: Bayer Việt Nam

Đáng chú ý, tại sự kiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ NN&PTNT và Bayer đã ký kết Biên bản Ghi nhớ với nội dung hợp tác xây dựng 1 triệu hecta vùng nguyên liệu sản xuất lúa bền vững tại khu vực ĐBSCL và thúc đẩy cải thiện thực hành canh tác bền vững, tăng năng suất và chất lượng cây trồng,…