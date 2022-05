Xử lý hạt giống trước khi gieo giúp chủng ngừa hiệu quả bệnh đạo ôn lá và một số bệnh nguy hiểm khác cho cây lúa giai đoạn đầu.

Bệnh đạo ôn là một trong những bệnh gây nguy hiểm nhất trên cây lúa. Đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực trồng lúa rộng lớn với hệ thống kênh rạch sông ngòi chằng chịt cùng điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của bệnh này.

Do đó, việc xử lý hạt giống trước khi gieo là rất quan trọng, giúp ngăn ngừa bệnh đạo ôn lá phát triển trong quá trình canh tác, cải thiện khả năng nảy mầm cho cây trồng. Kết hợp tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyên môn trong lĩnh vực xử lý hạt giống, Bayer tự hào mang đến những giải pháp sáng tạo, hỗ trợ nông dân ứng phó với các vấn đề trong trồng trọt, đồng thời đảm bảo an toàn cho môi trường và an ninh lương thực.

Nông dân thăm ruộng lúa được xử lý hạt giống bằng sản phẩm Routine Start tại Hậu Giang.

Về đặc tính kỹ thuật, Routine Start chứa hoạt chất Isotianil (200g/l) và Trifloxystrobin (80g/l) có thể kích hoạt khả năng phòng vệ tự nhiên của cây trồng, từ đó chúng có thể tự bảo vệ hiệu quả khỏi các bệnh do nấm và vi khuẩn trong 40-50 ngày đầu sau khi gieo, giúp bà con giảm từ một đến hai lần phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn lá tại giai đoạn đầu vụ.

Bên cạnh đó, sản phẩm này còn cho thấy hiệu quả trong việc phòng bệnh cháy lá do vi khuẩn và bệnh lúa von. Với những lợi ích này, việc xử lý hạt giống với Routine Start có thể giúp cây lúa phát triển mạnh khỏe ngay từ giai đoạn đầu, giảm thiểu thất thoát và là tiền đề mang lại năng suất và doanh thu như người nông dân mong đợi.

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam, cho biết: "Với cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, Bayer Việt Nam luôn chú trọng giới thiệu các giải pháp sáng tạo giúp nhà nông ứng phó với những thách thức trong canh tác, tăng năng suất và chất lượng cây trồng, đồng thời thân thiện với môi trường.

Việc ra mắt của Routine Start lần này là một ví dụ thực tế khác về cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc ứng dụng khoa học nhằm giải quyết các thách thức trong ngành nông nghiệp, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn và cải thiện sinh kế của nhà nông."

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam nhận định Routine Start rất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp an toàn và bền vững của các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam

Trong nhiều năm qua, bệnh đạo ôn lá luôn là một thách thức lớn đối với nông dân, bên cạnh những lo ngại khác về dịch bệnh, thời tiết xấu hay chi phí sản xuất tăng cao. Những thách thức này càng trở nên nghiệm trọng hơn dưới ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Vì vậy, việc đưa ra các giải pháp nông nghiệp tiên tiến giúp nhà nông bảo vệ mùa màng, cải thiện năng suất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngày càng cần thiết hơn.

Sau buổi ra mắt sản phẩm Routine Start với đại lý cấp 1 tại Cần Thơ cuối tháng Tư vừa qua, Bayer tiếp tục giới thiệu Routine Start đến các đại lý cấp 2 và nhà nông tại Hậu Giang.

Thông qua việc giới thiệu rộng rãi giải pháp mới này đến các đối tác, đại lý và bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bayer Việt Nam hy vọng Routine Start có thể được nhà nông đón nhận và áp dụng trong canh tác, từ đó có được vụ mùa đạt năng suất cao.

Về phía các đại lý và nhà phân phối, đây tiếp tục là một sản phẩm chất lượng cao khác từ Bayer Việt Nam, giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm và thêm lựa chọn đáng tin cậy cho khách hàng đang hi vọng vào một vụ mùa thành công sắp đến.

Sự kiện ra mắt Routine Start tại Hậu Giang có sự tham dự của đông đảo nhà nông và các đại lý thuốc bảo vệ thực vật.

Anh Đỗ Thanh Hiền, một nông dân tại Hậu Giang cho biết: "Ngay tại khu vực của chúng tôi, đạo ôn là một loại bệnh rất nguy hiểm do nấm gây ra, có thể lây lan cực nhanh và gây thiệt hại nặng nề cho cả vụ mùa. Vào mùa trước, tôi đã được giới thiệu dùng thử Routine Start để xử lý hạt giống trước khi gieo nhằm chủng ngừa đạo ôn lá cho cây lúa, và tôi rất bất ngờ với hiệu quả sản phẩm này mang lại.

Xử lý hạt giống bằng sản phẩm thậm chí còn giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí và nhân lực vì không cần phun thuốc trừ nấm cho ruộng của mình trong khoảng gần hai tháng sau sạ mà cây lúa vẫn phát triển khỏe mạnh".

Nhờ những tính năng vượt trội, Routine Start đã được giới thiệu đến nông dân tại các quốc gia sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới và nhận được nhiều phản hồi tích cực về hiệu quả cải thiện năng suất cùng những lợi ích kinh tế sản phẩm này mang lại. Với sự ra mắt của Routine Start tại Việt Nam, Bayer tiếp tục góp thêm một giải pháp thông minh và hiệu quả hơn cho người nông dân trong việc bảo vệ cây trồng, đồng thời đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.